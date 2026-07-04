"Die Verräter": Fans stören sich vor allem an einer Person

Noch bis August müssen sich die Fans von Die Verräter – Vertraue Niemandem! gedulden, dann kehrt das beliebte Rätselspiel in seine vierte Runde zurück. Ab dem 3. August sind die neuen Folgen bei RTL+ zu streamen, ab dem 17. August dann auch im linearen Fernsehen. Moderatorin Sonja Zietlow (58) lädt als Schlossherrin 18 Prominente ein, darunter Gabriel Kelly (25), Hardy Krüger jr. (58), Joelina Drews (30), Tine Wittler (53), Max Kruse (38) und Cathy Hummels (38). Während die Vorfreude auf die neue Staffel groß ist, sorgt vor allem eine Kandidatin in den Kommentaren auf Instagram für Diskussionen: Cathy stößt bei einem Teil der Zuschauer auf deutlichen Gegenwind.

Unter dem offiziellen Post zur neuen Staffel häufen sich kritische Stimmen rund um die 38-Jährige. "Och nö… doch nicht die Hummels", schreibt ein Nutzer. Ein anderer kommentiert: "Auf die Hummels hätte man gerne verzichten können." Noch deutlicher wird ein weiterer Fan: "Bis auf Hummels ist der Cast wirklich gut. In dieser Show haben Influencer nichts verloren." Gleichzeitig gibt es aber auch viele begeisterte Reaktionen auf den Cast insgesamt. "Mega geiler Cast! Kann's gar nicht abwarten" oder "Endlich mal 'ne Show ohne die gängigen Reality-Hansels", heißt es von anderen Nutzern.

Wer kann sich wohl in der Staffel den Sieg sichern – die Loyalen oder die Verräter? Schon in der vergangenen Staffel ging es für die Loyalen bitter aus: Am Ende setzten sich die Verräter durch. Die von Sonja ausgewählten Verräterinnen Charlotte Würdig (47), Mirja du Mont (50) und Motsi Mabuse (45) spielten ihre Rolle so überzeugend, dass sie sich gemeinsam die Gewinnsumme von 44.200 Euro sichern konnten. Wayne Carpendale (49) war zwar anfangs auch als Verräter dabei, wurde aber in Folge vier geopfert.

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RTL / Stefan Gregorowius Der "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"-Cast der vierten Staffel

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IMAGO / APress Cathy Hummels, Mai 2025

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RTL / Benno Kraehahn Sonja Zietlow, Moderatorin von "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"