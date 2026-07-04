Joelina Drews plaudert aus: So viel Rente kassiert Jürgen

Wie viel Rente bekommt Jürgen Drews (81) eigentlich? Antworten auf diese Frage liefert jetzt seine Tochter Joelina Drews (30) – und die haben es in sich. Im Podcast "Drews Cordalis Petry – Kids-Club" sprach sie gemeinsam mit Lucas Cordalis (58) und Achim Petry (51) über das Thema Altersvorsorge, das freiberufliche Musiker besonders beschäftigt. Dabei nahm Joelina ihren Vater als Beispiel: Der Schlagersänger habe schlicht viel zu spät begonnen, in die staatliche Rentenkasse einzuzahlen. Die genaue Summe kenne sie zwar nicht, ihre Schätzung sei aber alarmierend: "Lass es 200 bis 300 Euro sein", so Joelina. Ihr Fazit: "Davon kann man heutzutage in Deutschland nicht mehr leben."

Die gute Nachricht folgte auf dem Fuß: Joelina betonte gleichzeitig, dass ihr Vater privat "sehr gut" vorgesorgt habe. Große Sorgen um die Finanzen ihrer Eltern macht sie sich deshalb nicht: "Meine Eltern nagen nicht am Hungertuch, denen geht es gut." Auch Joelina selbst zog aus alldem ihre eigenen Lehren und plädierte für private Vorsorge. Als Selbstständige müsse man auf verschiedene Möglichkeiten setzen, denn von der gesetzlichen Rente allein könne man "mit Sicherheit nicht gut leben". Lucas brachte es im Talk auf den Punkt: "Unsere Karriere kann morgen zu Ende sein."

Bereits 2020 sprach der "Ein Bett im Kornfeld"-Sänger in einem Interview mit Bild offen darüber, dass bei ihm "noch nicht mal 200 Euro" staatliche Rente ankommen – für ihn und seine Frau Ramona reiche das gerade einmal für einen Restaurantbesuch im Monat. Gleichzeitig gab Jürgen damals schon Entwarnung: Er habe sein Geld über die Jahre "gut angelegt". Joelina hingegen hatte erst kürzlich im selben Podcast erzählt, dass ihren Vater lange Zeit Existenzängste plagten und er stets gefürchtet habe, seine Familie nicht mehr ernähren zu können.

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Getty Images Jürgen Drews und Joelina Drews im September 2025 in München

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Getty Images Lucas Cordalis 2016 in Köln

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Instagram / ichbinjoelina Joelina, Ramona und Jürgen Drews

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