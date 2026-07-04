Taylor Swift und Travis' Trauung: Das trugen die Star-Gäste

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) haben am 3. Juli in New York City geheiratet – und die Feier sprengte alle Dimensionen. Im Madison Square Garden versammelten sich laut mehreren US-Medien über 1.000 geladene Gäste, um die Trauung des Paares zu zelebrieren. Schon die Ankunft der Prominenten glich einer Parade voller Starpower: Gigi Hadid (31) wurde gemeinsam mit Bradley Cooper (51) auf dem Weg zur Location fotografiert und strahlte in einem funkelnden rosafarbenen Kleid. Wie Bilder bei E! News zeigen, reiste auch Karlie Kloss (33) zusammen mit ihrem Ehemann Joshua Kushner (41) an und überzeugte in einem trägerlosen, metallisch schimmernden Satinkleid. Dakota Johnson (36) zeigte sich in einem fließenden schwarzen Kleid mit Halterneck und Oberschenkelschlitz, während Ellie Goulding (39) ebenfalls in einem eleganten trägerlosen schwarzen Look erschien. Jimmy Fallon (51) und Ethan Hawke (55) gehörten ebenso zu den Gästen wie Abby Wambach und ihre Ehefrau Glennon Doyle (50), die beim Einlass händchenhaltend gesichtet wurden.

Nicht weniger glamourös präsentierten sich die weiteren Gäste: Selena Gomez (33), eine langjährige Freundin der Braut, trug beim Rehearsal Dinner am Vortag ein Couture-Kleid von Oscar de la Renta. Auch die Countryszene war stark vertreten – Maren Morris (36) und Kelsea Ballerini (32) erschienen gemeinsam, während Camila Cabello (29) in einem roten Spitzenkleid für Aufsehen sorgte und damit offenbar auf Taylors "Red"-Ära anspielte. Ebenfalls unter den Gästen war Ed Sheeran (35), der gemeinsam mit seiner Frau Cherry Seaborn (34) auf dem Weg zum Madison Square Garden fotografiert wurde. Laut der New York Times soll Taylor während der Feierlichkeiten zudem selbst gemeinsam mit Stevie Nicks (78) und Paul McCartney (84) auf der Bühne gestanden haben.

Die Hochzeit mit über tausend Gästen soll Schätzungen zufolge umgerechnet mindestens 18 Millionen Euro gekostet haben. Alle geladenen Gäste hatten bereits mit der Einladung eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet, zudem galt auf dem gesamten Event ein striktes Handyverbot. Bereits im Vorfeld hatte Taylor in einem Interview mit Graham Norton (63) angedeutet, dass sie eine große Hochzeit plane – mit allen Menschen aus ihrem engen Umfeld: "Ich weiß, dass es Spaß machen wird zu planen, weil ich denke, dass die einzige stressige Hochzeit die ist, bei der man wenig Platz für Gäste hat", so die Sängerin. Dass die Feier dennoch möglichst privat bleiben sollte, bestätigte im September ein Vertrauter des Paares gegenüber People: "Es wird definitiv eine private Angelegenheit sein und keine Schau."

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ActionPress / Tatiana / Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce im Oktober 2024

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Mai 2026

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