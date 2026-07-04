Taylors "Etwas Blaues"? Empire State Building leuchtete blau

New York City hat Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) auf seine ganz eigene Art gefeiert: Das Empire State Building erstrahlte am Freitagabend in leuchtendem Blau – als "etwas Blaues" für die frisch vermählte Sängerin. Der offizielle Instagram-Account des Wolkenkratzers teilte Aufnahmen der spektakulären Lichtshow mit der schlichten Bildunterschrift: "Her something blue." Damit spielte das Wahrzeichen auf die alte Hochzeitstradition an, der zufolge Bräute am Hochzeitstag etwas Blaues bei sich tragen. Während der Himmel über Manhattan blau leuchtete, gaben sich Taylor und Travis vor rund 1.000 Gästen das Jawort.

Die Trauung fand im Madison Square Garden statt und wurde von einem besonderen Moment begleitet: Nach dem Jawort leuchtete an der Arena ein Schild mit der Aufschrift "JUST&T MARRIED" auf – eine Anspielung auf die Vornamen des Paares. Unter den rund 1.000 geladenen Gästen befanden sich zahlreiche prominente Gesichter, darunter Dakota Johnson (36), Zoë Kravitz (37), Hugh Grant (65) und Jimmy Fallon (51). Bereits am Vorabend hatten Taylor und Travis mit etwa 100 engen Freunden und Familienmitgliedern ein elegantes Abendessen gefeiert – die Gäste wurden mit diamantenbesetzten Champagnerflöten in Samtboxen nach Hause geschickt.

Dass der Madison Square Garden für die Hochzeit ausgewählt wurde, ist kein Zufall: Die Spielstätte hat für die Musikerin eine besondere Bedeutung, da sie dort bereits mehrfach aufgetreten ist. Auch die Outfits des Brautpaares waren sorgfältig durchdacht – beide trugen Christian Dior Haute Couture, gefertigt in den Pariser Ateliers in enger Abstimmung mit dem Paar. Taylors Kleid gilt laut People dabei als erstes Couture-Brautkleid, das Creative Director Jonathan Anderson für eine weltberühmte Persönlichkeit entworfen hat. Abgerundet wurde ihr Look durch maßgefertigte Schuhe von Christian Louboutin sowie Schmuck von Cartier.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift beim NBA-Playoff-Spiel Knicks gegen Cavaliers in Cleveland, 23. Mai 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, Februar 2024

Anzeige