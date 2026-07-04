Haute-Couture-Traum: Taylor Swift gab das Jawort in Dior

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) haben sich das Jawort gegeben – und dabei keine Kosten und Mühen gescheut. Am 3. Juli wurden die Sängerin und der NFL-Star im Madison Square Garden in New York City offiziell zu Mann und Frau erklärt. Durch die Zeremonie führte kein Geringerer als Schauspieler Adam Sandler (59). Besonders im Mittelpunkt stand natürlich Taylors Brautlook: Die Musikerin trug ein atemberaubendes Kleid von Christian Dior Haute Couture, das von Designer Jonathan Anderson in enger Zusammenarbeit mit dem Brautpaar kreiert wurde. Laut einer Pressemitteilung, die E! News vorliegt, ist es das erste Couture-Hochzeitskleid des Designers für einen weltberühmten Promi. Anderson entwarf dabei nicht nur Taylors Robe, sondern auch den Look von Bräutigam Travis.

Den Brautlook vollendeten maßgefertigte Schuhe von Christian Louboutin – sowohl bei Taylor als auch bei Travis – sowie funkelnder Schmuck von Cartier, der ihr Brautbild perfekt abrundete. Das Schmuck-Highlight war jedoch Taylors Verlobungsring: ein alter Minenschliff-Diamant, der in Zusammenarbeit zwischen Travis und dem Juwelier Kindred Lubeck von Artifex Fine Jewelry entstanden war. Experten hatten den Wert des Rings auf bis zu fünf Millionen Dollar geschätzt. Gegenüber dem britischen Radiosender Heart Breakfast hatte Taylor zuvor verraten, wie es dazu kam: "Ich hatte ihm ein Video gezeigt, ich fand ihre Sachen so toll – und es stellte sich heraus, dass er auf alles geachtet hatte. Als ich den Ring sah, dachte ich sofort: 'Ich weiß, wer das gemacht hat!' Und: Er hört mir zu!", schwärmte sie.

Dass Taylor zu ihren Lieblingsdesignern treu bleibt, hatte sie in den Monaten vor der Hochzeit bereits mehrfach angedeutet. Immer wieder wurde sie mit Dior-Accessoires gesichtet – etwa mit einer kleinen schwarzen Dior-Tasche bei einem NBA-Playoff-Spiel mit Travis oder mit einer leuchtend gelben Lady-Dior-Tasche bei einem Ausflug mit ihrem Vater Scott Swift in New York. Und auch Christian Louboutin ist für Taylor keine Neuheit: Die Schuhe begleiteten sie bereits durch die gesamte Eras Tour. "Ich meine, die ganze Nacht tanzen, ja, meine Füße tun weh", erklärte sie in ihrem Dokumentarfilm "The End of an Era" und ergänzte: "Aber ich trage Louboutins. Es ist ein Privileg, dass meine Füße so wehtun." Für Gesprächsstoff sorgte im Vorfeld der Hochzeit auch ein anderes Mode-Thema: Gleich zwei Gäste erschienen im exakt gleichen Kleid des Labels Sau Lee zum großen Fest im Madison Square Garden.

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Getty Images Taylor Swift bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre

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Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

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Getty Images Taylor Swift beim NBA-Playoff-Spiel Knicks gegen Cavaliers in Cleveland, 23. Mai 2026