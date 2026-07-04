So privat lebt Ex-Teenieschwarm Chad Michael Murray heute

Ex-Teenieschwarm Chad Michael Murray (44) steht wieder vor der Kamera: Der Schauspieler feiert aktuell sein Comeback als Cal Jones in der vierten Staffel der Serie "Sullivan's Crossing", die auf Netflix zu sehen ist. Während Chad beruflich also wieder stärker im Rampenlicht steht, läuft es privat deutlich ruhiger. Abseits des Sets lebt Chad mit seiner Frau Sarah Roemer (41) und den gemeinsamen Kindern ein abgeschirmtes Familienleben, wie Hello! berichtet. Die beiden Schauspieler lernten sich bei den Dreharbeiten zur Serie "Chosen" kennen, verliebten sich und gaben sich 2014 das Jawort.

Sarah stammt aus Kalifornien und wurde vor allem durch Film- und Serienrollen bekannt. Gemeinsam mit Chad hält sie ihr Privatleben aber auffallend konsequent unter Verschluss. Selbst Details zu ihrer Hochzeit wurden nie öffentlich gemacht. Wie zurückgezogen der Alltag des Paares ist, machte Chad bereits vor einigen Jahren im Interview mit dem Magazin Bello deutlich. Er erzählte, dass er und Sarah bewusst auf Glamour-Locations verzichten: "Meine Frau und ich, wir gehen nicht an die sogenannten coolen Orte", sagte der Serienstar. Stattdessen genießen die zwei ihren eigenen Rhythmus mit Hunden, viel Natur und einer Hütte, in die sie sich zum Campen zurückziehen können.

Gemeinsam sind Chad und Sarah Eltern von drei Kindern: einem Sohn, der 2015 zur Welt kam, sowie zwei Töchtern, die 2017 und 2023 geboren wurden. Die Namen der Kinder haben die beiden nie öffentlich preisgegeben. Im letzten Jahr machten Chad und Sarah jedoch eine Ausnahme und nahmen ihre zwei älteren Kinder mit auf den roten Teppich. Gegenüber Entertainment Tonight betonte Chad, wie sehr ihn die Vaterschaft verändert habe: "Es war das Großartigste, das mir je passiert ist. Kinder zu haben ist einfach ein echter Wendepunkt."

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Getty Images Chad Michael Murray, Schauspieler

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Getty Images Sarah Roemer und Chad Michael Murray, 2016

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Getty Images Schauspieler Sarah Roemer und Chad Michael Murray mit ihren zwei Kindern, Juli 2025