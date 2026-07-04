Darum traute ausgerechnet Adam Sandler Taylor und Travis

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) haben sich am Freitag im legendären Madison Square Garden in New York City das Jawort gegeben – und sorgten dabei für eine echte Überraschung: Ausgerechnet Schauspieler Adam Sandler (59) führte das Paar durch die Trauung. Vor Familie und engen Freunden erklärte er die Sängerin und den NFL-Star offiziell zu Mann und Frau. Dass ausgerechnet Adam diese besondere Rolle übernimmt, kommt für viele Fans unerwartet. Für Taylor und Travis steckt dahinter jedoch mehr als nur ein unerwarteter Moment – die beiden verbindet eine längere persönliche Bekanntschaft, die dieser besonderen Zeremonie eine sehr private Note verlieh.

Vor allem Travis und Adam verbindet seit einiger Zeit eine enge Freundschaft. Die beiden lernten sich am Set von "Happy Gilmore 2" kennen, wo der NFL-Profi einen Cameo-Auftritt hat. In der "Pat McAfee Show" schwärmte Travis später von dem Dreh und davon, mit seinem Comedy-Idol zusammenzuarbeiten. Er nannte ihn "Happy Gilmore höchstpersönlich" und beschrieb die Zusammenarbeit mit Adam und dessen Firma Happy Productions als "absolut der Wahnsinn". Adam wiederum lobte Travis im Gespräch mit Entertainment Tonight als "so einen sanften, netten Kerl und verdammt lustig." Er fügte hinzu: "Er ist wie die Jungs, mit denen ich aufgewachsen bin."

Auch zu Taylor besteht seit Jahren eine herzliche Verbindung. Adam sprach immer wieder öffentlich darüber, wie freundlich die Sängerin gegenüber seiner Familie sei – besonders gegenüber seinen Töchtern Sadie und Sunny. "Meine Kinder haben Taylor viele Male über die Jahre getroffen, und sie ist lächerlich nett und herzlich zu ihnen", sagte der 59-Jährige. Trotzdem gestand er in einem Podcast-Auftritt bei Conan O'Brien (63), dass er in Taylors Nähe noch immer nervös werde – aus Rücksicht auf seine Töchter. Die Hochzeit brachte also nicht nur zwei Menschen zusammen, sondern war auch ein Wiedersehen enger Freunde. Zu den Gästen zählten ausgewählte Familienmitglieder und enge Vertraute – andere einst enge Weggefährten Taylors fehlten hingegen.

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Imago Adam Sandler bei der Premiere von "Office Romance" im Egyptian Theatre in Los Angeles

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Imago Szene aus "Happy Gilmore 2" mit Travis Kelce, Jack Nicklaus, Corey Pavin und Adam Sandler bei einem Dinner

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Getty Images Bei der Songwriters Hall of Fame Gala in New York: Taylor Swift auf dem roten Teppich

Imago Sunny Sandler, Adam Sandler, Jackie Sandler und Sadie Sandler bei der Premiere von Netflix' "Roommates" in Hollywood