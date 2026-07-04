Giovanni und Stefano Zarrella trauern um Familienmitglied

Traurige Neuigkeiten aus der Familie Zarrella: Die Brüder Stefano (35) und Giovanni (48) müssen Abschied von einem geliebten Familienmitglied nehmen. Am Mittwochabend teilte Stefano auf Instagram mit, dass seine Tante Carmelina verstorben ist. In seiner Story mit dem Titel "In stiller Liebe" veröffentlichte der Influencer einen emotionalen Abschiedstext, unterlegt von einem traurigen Song. Der in Köln lebende Foodcreator, der seine Community sonst mit gut gelaunten Kochvideos unterhält, zeigte sich darin von einer sehr verletzlichen Seite und machte deutlich, wie schwer ihm der Verlust fällt.

In seiner Botschaft ringt Stefano spürbar um Worte. "Manchmal fehlen einem die richtigen Worte, weil ein Verlust nicht wirklich zu begreifen ist", schreibt er in der Story. Weiter erklärt der Kochinfluencer: "Wenn ein Mensch geht, bleibt so vieles von ihm trotzdem da. In Gedanken, in Momenten mit der Familie, in all den kleinen Erinnerungen, die man nie vergisst." Am Ende verabschiedet er sich mit den Worten "Ruhe in Frieden, liebe Tante" und ergänzt auf Italienisch: "Per sempre nei nostri cuori, Zia Carmelina" – auf Deutsch: "Für immer in unseren Herzen, Tante Carmelina." Sein Bruder Giovanni Zarrella hat sich bisher nicht öffentlich zu dem Todesfall geäußert, die Familie gilt jedoch als sehr eng verbunden und lebt gemeinsam in Köln.

Zusammen veröffentlichen die Brüder den Podcast "Tutto Bene", in dem es um Zusammenhalt, Dankbarkeit und den Umgang mit den schwierigeren Momenten des Lebens geht. Giovanni ist zudem mit seiner eigenen Musikshow im Fernsehen erfolgreich und lädt dort immer wieder zu großen TV-Partys ein. Während er vor den Kameras für musikalische Unterhaltung sorgt, bringt Stefano seine Fans vor allem mit seinen Rezeptideen und seiner positiven Art zum Lächeln – und zeigt nun, dass in ihrem Familienalltag neben Leichtigkeit und Erfolg auch Abschied und Trauer ihren Platz haben.

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Getty Images Stefano und Giovanni Zarrella im September 2024

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Podimo Stefano und Giovanni Zarrella

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Instagram / stefanozarrella Influencer Stefano Zarrella und Sänger Giovanni Zarrella