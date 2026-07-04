Lena Dunham schockt bei Taylors Trauung mit pikantem Spruch

Bei der Hochzeitsfeier von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) im Madison Square Garden in New York hat Lena Dunham (40) für einen Moment gesorgt, über den die Gäste noch lange gesprochen haben dürften. Die Schauspielerin und Autorin hielt im Rahmen einer Dinnerrede im kleineren Infosys Theater, wo am Vorabend der Trauung das intime Probeessen für die engsten Freunde und Familie des Paares stattfand, eine Rede, die ordentlich Zündstoff bot. Mit dem Spruch "American Football ist nichts anderes als Heteros, die Schwulenpornofilme nachspielen", sorgte sie laut Daily Mail für ein geteiltes Echo im Saal.

Die Reaktionen der rund tausend Gäste sollen laut der Quelle von einem Gemisch aus hörbarem Luftschnappen und Lachen geprägt gewesen sein. Doch einer Person in der Runde habe der Witz offenbar besonders gut gefallen: Taylor selbst soll Lena direkt im Anschluss an deren Rede als "Genie" bezeichnet haben. Wie ein Daily Mail-Insider weiter erzählte, gehörte Lenas Auftritt zu den meistdiskutierten Momenten des Abends. Travis hatte die "Girls"-Schöpferin zuvor als eine von Taylors engsten Vertrauten angekündigt, bevor sie loslegte – und seinen Teamkollegen und anderen NFL-Stars wie der Quelle zufolge Kareem Hunt, George Kittle (32) und Cooper Kupp einen ungewöhnlichen Comedy-Moment bescherte. Auch einige Trainer, darunter offenbar Patriots-Coach Mike Vrabel, sollen im Publikum gesessen haben.

Taylor und Lena verbindet eine langjährige Freundschaft. Bei Lenas Hochzeit mit dem britisch-peruanischen Musiker Luis Felber im September 2021 in London war Taylor als Brautjungfer mit dabei und hielt ihrerseits eine herzliche Rede. In ihrem jüngst erschienenen Buch "Famesick: A Memoir" widmete Lena ihrer Freundin zudem eine persönliche Danksagung: "Tay Tay – du singst die Songs, zu denen ich dieses Buch geschrieben habe, die Geschichten, die diese Geschichten aus mir herausgezogen haben", schrieb sie darin. "Ich liebe dich so sehr und für immer, aus den Gründen, die alle kennen, und aus meinen ganz eigenen."

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Getty Images Taylor Swift und Lena Dunham bei den Grammys 2013

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Getty Images Taylor Swift beim NBA-Playoff-Spiel Knicks gegen Cavaliers in Cleveland, 23. Mai 2026

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Getty Images Luis Felber und Lena Dunham im Juli 2022