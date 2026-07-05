Mira Sorvino teilt rührende Worte zum 22. Hochzeitstag

Seit 22 Jahren sind Mira Sorvino (58) und Christopher Backus verheiratet und wirken noch immer wie frisch verliebt. Am 2. Juli feierte sie den besonderen Jahrestag mit einer emotionalen Liebeserklärung auf Instagram. "Alles Liebe zum 22. Hochzeitstag an meinen wunderschönen, wunderbaren Christopher", schrieb Mira und bezeichnete ihren Mann als besten Freund und Seelenverwandten. "Ich liebe dich so sehr, Chris, und ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche immer tieferen Freuden noch auf uns warten", so die Schauspielerin weiter.

Auch Christopher ließ die Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen. Er kommentierte unter dem Beitrag seiner Frau: "Ich bin der glücklichste Mann der Welt! Ich liebe dich von ganzem Herzen, meine wunderschöne, wunderbare, kreative, seelenvolle, engelsgleiche Frau." In den Kommentaren sammelten sich zudem zahlreiche Glückwünsche von Fans und Wegbegleitern. Ein Nutzer schwärmte etwa: "Ein wirklich wunderschönes Paar! Man sieht ihnen die Liebe und die Freude an."

Mira und Christopher hatten 2004 zunächst in einem Standesamt in Santa Barbara geheiratet, bevor im darauffolgenden Monat eine zweite Hochzeitsfeier in Italien folgte. Jahre später kehrten sie sogar an diesen besonderen Ort zurück, um ihre Gelübde zu erneuern – diesmal gemeinsam mit ihren vier Kindern. Bereits 2009 schwärmte Mira im Interview mit dem People Magazine darüber, wie wichtig ihre Familie für sie ist: "Wegen meines Mannes und meiner Kinder fühle ich mich wie die glücklichste Frau der Welt, und ich möchte einfach jede Minute, die wir zusammen haben, in Ehren halten."

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Imago Christopher Backus und Mira Sorvino bei der Vanity Fair Oscar Party 2022

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Imago Christopher Backus und Mira Sorvino bei der AHA Red Dress Collection 2024 in New York

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Michael Loccisano / Getty Images fro Unbridled Eve Eheleute Christopher Backus und Mira Sorvino