Taylor Swifts Hochzeit: Wird die Feier zur Dokumentation?

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) haben sich getraut – und die Art und Weise, wie die Popsängerin und der NFL-Star ihre Hochzeit inszeniert haben, sorgt nun für wilde Spekulationen. Die Trauung fand am Freitag im Madison Square Garden in New York City statt. Rund 1.000 Gäste aus der Entertainmentbranche standen auf der Einladungsliste, zwischen 500 und 999 sollen tatsächlich erschienen sein. Was die Gäste jedoch erwartet hat, war ungewöhnlich: Rund um die berühmte Arena hingen Schilder, die auf einen Filmdreh zwischen dem 20. Juni und dem 4. Juli hinwiesen. Im Inneren der Location warnte eine große Tafel Besucher, dass zwischen dem 29. Juni und dem 3. Juli "Foto- und Videoaufnahmen" bei einem Event stattfinden würden – und dass das Betreten des Geländes als Zustimmung zur "Vertraulichkeit" gelte.

Hinzu kommt, dass Gäste Geheimhaltungsverträge unterzeichnen mussten und ihre Handys während der Feier abgeben sollten. Auch mindestens ein New Yorker Restaurant, das das Catering übernommen hatte, durfte laut Entertainment Weekly seine Beteiligung nicht öffentlich machen. All das nährt die Vermutung, dass Taylor selbst das Geschehen filmisch festgehalten hat. Journalist Rob Shuter erklärte gegenüber NewsNation: "Was sie gemacht hat, ist, dass sie es selbst gefilmt hat. Sie hat dafür bezahlt, sie hat die Crews bezahlt, und sie wird es wahrscheinlich selbst schneiden. Und wenn sie ein fertiges Produkt hat, wird sie es mit einer Schleife versehen und dann entscheiden, was sie damit machen will."

Dass eine solche Dokumentation tatsächlich kommen könnte, erscheint angesichts von Taylors Vergangenheit mehr als plausibel. Die Sängerin hat bereits mehrere Dokumentarfilme über ihre Karriere veröffentlicht – darunter "The End of an Era" und "Folklore: The Long Pond Studio Sessions", beide erschienen auf Disney+. Passend dazu waren Disney-Chef Bob Iger sowie weitere hochrangige Disney-Manager bei der Hochzeit anwesend. Auch AMC-Theaters-Chef Adam Aron, der mit Taylor 2023 ihren Konzertfilm "Taylor Swift: The Eras Tour" in die Kinos brachte, war dabei – er postete sogar Details zur Feier, löschte die Beiträge anschließend aber wieder.

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Getty Images Taylor Swift, Juni 2026

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Getty Images Zeltaufbau vor dem Madison Square Garden vor Taylor Swifts Hochzeit

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Mai 2026