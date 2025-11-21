SATC-Star Kristin Davis wird wegen Botox-Look verspottet

Kristin Davis (60), bekannt aus Sex and the City und dem Sequel And Just Like That, sieht sich aktuell mit harscher Kritik auf der Social-Media-Plattform Threads konfrontiert. Eine Nutzerin postete dort zwei Bilder der Schauspielerin und kommentierte deren Aussehen mit den Worten: "Sie hat so viel Botox, es hat ihre einzigartigen Merkmale zerstört!" Kristin sehe gar nicht mehr aus wie sie selbst. Daraufhin stellte sich Oscarpreisträgerin Mira Sorvino (58), bekannt aus "Geliebte Aphrodite", schützend vor Kristin und entgegnete: "Wir sind nur Menschen und fühlen viel Druck. Ich finde, sie sieht wunderschön aus." Mit ihrer Nachricht appellierte Mira an mehr Empathie und Unterstützung statt öffentlicher Kritik.

Kristin selbst hatte bereits 2023 in einem Interview mit dem Telegraph über ihre Erfahrungen mit kosmetischen Eingriffen gesprochen. Sie gestand damals, dass sie mit Fillern schlechte Erlebnisse gehabt habe und diese teilweise wieder auflösen musste. Die öffentliche Beurteilung ihres Looks und ihrer Körperform sei belastend und habe sie schon mehrfach zum Weinen gebracht. "Es ist schwer, wenn man ständig mit seinem jüngeren Ich konfrontiert wird", gesteht Kristin, die dank "Sex and the City" zur Ikone für eine ganze Generation wurde. Hollywood sei schließlich noch immer vom Jugendwahn besessen.

Auch abseits dieses Themas zögerte Kristin nie, sich mit kritischen Reflexionen zu Wort zu melden. So erinnerte sie sich im Podcast "iHeartRadio's Are You a Charlotte?" daran, wie sie einst Kollegin Bridget Moynahan (54), die Mr. Bigs erste Frau Natasha spielte, während der Dreharbeiten zu "Sex and the City" nicht besonders herzlich gegenübergetreten sei. Das sei längst abgehakt, wie Bridget bestätigte. Beim gemeinsamen Schwitzen im Gym hätten sich die beiden schließlich angefreundet.

Getty Images Kristin Davis, Januar 2024

Getty Images Mira Sorvino im April 2022

Getty Images Der "Sex and the City"-Cast Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker und Kim Cattrall