Dave Chappelle spottet über Travis Kelces Junggesellenabend

Dave Chappelle (52) hat jetzt verraten, dass ihn Travis Kelces (36) Junggesellenabschied besonders überrascht hat. Der Comedian sprach am Freitag in CNNs "Independence Eve Live" darüber, dass der NFL-Star im vergangenen Monat gemeinsam mit seinem Bruder Jason Kelce (38) und mehreren Freunden ausgerechnet seine Comedyshow an der Westküste besucht habe. Anschließend standen für die Männerrunde noch Sportevents auf dem Programm. Für Dave war das offenbar ein ungewohnt harmloser Ablauf. "Ich war schockiert, ich hatte so etwas noch nie gesehen. Ein Junggesellenabschied ohne Prostituierte?", spottete er und ergänzte: "Was immer dich glücklich macht, Travis."

Während Dave im Live-Interview mit den CNN-Moderatoren Andy Cohen (58) und Anderson Cooper (59) sprach, gaben sich Travis Kelce und Taylor Swift (36) fast zeitgleich im legendären Madison Square Garden das Jawort. "Man könnte meinen, ich hätte eine Einladung bekommen, aber ich habe keine bekommen", verriet Dave während der Übertragung. "Ich habe es nicht unter die 15.000 engsten Freunde geschafft", lästerte der Stand-up-Star und fragte direkt nach, ob wenigstens Andy und Anderson eine Einladung ergattert hätten. Doch auch die beiden TV-Stars stellten lachend fest, dass ausgerechnet sie drei offenbar "die Einzigen" ohne Ticket für die Mega-Hochzeit waren.

Dass Travis seinen Junggesellenabschied lieber entspannt als ausschweifend verbrachte, hatte sich bereits zuvor angedeutet. Von der Männerrunde war kürzlich ein Bild aus Barney's Beanery in West Hollywood aufgetaucht, das den Footballstar gemeinsam mit Jason Kelce und Freunden in lockerer Atmosphäre zeigt. Statt einer wilden Partynacht setzte Travis offenbar auf gemeinsame Ausflüge, Sport und Comedy. Damit verlief sein Junggesellenabschied deutlich bodenständiger, als viele Fans – und offenbar auch Dave Chappelle – erwartet hatten.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Travis Kelce und Dave Chappelle

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Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce bei der New Heights Party im Thriller Country Club in San Francisco, 04. Februar 2026

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Getty Images Travis Kelce mit Freunden auf dem Deck der USS Carl Vinson vor dem NASCAR-Rennen in San Diego, 21. Juni 2026

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