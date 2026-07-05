Prinzessin Eugenie überrascht hochschwanger mit High Heels

Prinzessin Eugenie (36) hat sich kurz vor der Geburt ihres dritten Kindes wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Die Royal wurde in London dabei fotografiert, wie sie mit Freunden ein Lokal verließ. Fotos, die dem Magazin Hello! vorliegen, zeigen die Ehefrau von Jack Brooksbank (40) ganz entspannt in einem komplett schwarzen Look, der ihre deutlich sichtbare Babykugel betont. Zu ihrem wallenden Kleid kombinierte sie eine dunkle Jacke und eine Umhängetasche mit goldener Kette. Besonders auffällig war aber ihre Schuhwahl: Eugenie setzte trotz ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft auf auffallend hohe Sandalen mit Absatz.

Gerade dieses Detail sorgte für Aufmerksamkeit, denn die Prinzessin schien sich in den Schuhen erstaunlich sicher zu bewegen. Ihr Trick: Statt schmale Stilettos nutzte sie ein Modell mit Blockabsatz, das deutlich mehr Stabilität bietet und das Gewicht gleichmäßiger verteilt – ideal für einen glamourösen Auftritt trotz fortgeschrittener Schwangerschaft. Ihr Haar trug die Prinzessin zurückgebunden, wodurch ihr dezentes Make-up gut zur Geltung kam. Es war Eugenies erster öffentlicher Auftritt seit über einem Monat. Zuletzt war sie im Juni bei der Hochzeit ihres Cousins Peter Phillips (48) in den Cotswolds zu sehen. Damals feierte sie das Ereignis in der All Saints Church gemeinsam mit ihrer Schwester Prinzessin Beatrice (37) und deren Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (42) sowie ihrem Mann Jack.

Eugenie und Jack hatten ihre dritte Schwangerschaft Anfang Mai offiziell über den Buckingham-Palast und Eugenies Instagram-Account verkündet. "Prinzessin Eugenie und Mr. Jack Brooksbank freuen sich sehr, bekannt zu geben, dass sie ihr drittes gemeinsames Kind erwarten, das diesen Sommer zur Welt kommen soll", hieß es in dem Statement des Palastes. Dazu postete Eugenie ein Foto ihrer beiden Söhne August und Ernest, die ein Ultraschallbild in die Kamera halten. Das Paar hatte 2018 geheiratet. August kam 2021 zur Welt, Ernest folgte 2023.

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Getty Images Princess Eugenie spricht bei der Eröffnung von "Thirty Six For Coral" in Nizza, 12. Juni 2025

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Imago Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank jubeln beim Finaltag von Royal Ascot

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Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie mit ihren Söhnen August und Ernest in ihrem Garten in Old Windsor

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