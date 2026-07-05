Trotz Kritik: Amazon-Hit "Every Year After" wird fortgesetzt

Amazon Prime Video hat nur knapp drei Wochen nach dem weltweiten Start der Romandrama-Serie "Every Year After" grünes Licht für eine zweite Staffel gegeben. Die Bekanntgabe erfolgte am 27. Juni beim Obsessed Fest, dem hauseigenen Fan-Event des Streamers. Dass die Entscheidung so schnell fiel, ist bemerkenswert – denn das Publikum ist bei der Serie durchaus gespalten. Trotzdem setzt Amazon MGM Studios auf eine Fortsetzung, in der Sadie Soverall (24), Matt Cornett, Michael Bradway, Abigail Cowen, Aurora Perrineau und Joseph Chiu wieder mit von der Partie sein werden.

Peter Friedlander, der Leiter des weltweiten Fernsehbereichs bei Amazon MGM Studios, begründete die Verlängerung mit dem Zuspruch der Fans. Die Reaktion auf "Every Year After" sei "wahrlich außergewöhnlich" gewesen, so Friedlander, und unterstreiche "die universelle Anziehungskraft von Carley Fortunes Geschichten sowie die tiefe Verbindung, die das Publikum zur Welt von Barry's Bay aufgebaut habe." Die zweite Staffel soll auf Carley Fortunes Folgeroman "One Golden Summer" basieren und die Welt rund um den Handlungsort Barry's Bay weiter ausbauen. Zwar stellt das Buch eine neue Protagonistin in den Mittelpunkt, die Handlung soll laut offiziellem Statement aber die Figuren und Geschichten der ersten Staffel weiterführen.

Die erste Staffel basiert auf Carley Fortunes Roman "Every Summer After" aus dem Jahr 2022. Die Serie folgt Percy Fraser, einer Nachruftexterin, die für eine Beerdigung in ihren Kindheitssommerort zurückkehrt und dort auf ihren früheren besten Freund sowie dessen älteren Bruder trifft. Die Produktion feierte ihre Weltpremiere beim Tribeca Festival am 8. Juni 2026, bevor sie zwei Tage später weltweit auf Prime Video startete. Bei Rotten Tomatoes liegt der Publikumsscore derzeit bei 55 Prozent, die Kritiker bewerten die Serie mit 73 Prozent – ein gemischtes Bild, das den Streamer offenbar nicht von seinem schnellen Verlängerungsbeschluss abbringen konnte.

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Getty Images Matt Cornett und Sadie Soverall bei der After-Party zur Tribeca-Premiere von "Every Year After" in New York City, 8. Juni 2026

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Getty Images Amy Harris, Matt Cornett, Sadie Soverall, Carley Fortune und Lauren Puckett-Pope beim Prime Video Book Club Event "Every Year After" in New York

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Getty Images Amy Harris, Carley Fortune, Sadie Soverall und Matt Cornett beim Prime Video Book Club Event zu "Every Year After" in New York City