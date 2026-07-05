Vor Taylor Swift: Das ist Travis Kelces wilde Dating-History

Bereits 2016 – zehn Jahre vor seiner medienwirksamen Hochzeit mit Taylor Swift (36) – machte Travis Kelce (36) sein Datingleben ganz offiziell zum öffentlichen Spektakel. In der Realityshow "Chasing Kelce" suchte der Footballstar vor laufenden Kameras nach der großen Liebe. Die Sendung brachte ihm eine Menge Aufmerksamkeit ein und zeigte, dass der Sportler keine Angst davor hat, sein Privatleben zu teilen. Mehrere prominente Frauen wurden im Laufe der Jahre mit ihm in Verbindung gebracht, bevor Taylor schließlich sein Herz eroberte.

Maya Benberry ging als Siegerin aus der Show hervor. "Ich fühle mich einfach wie das glücklichste Mädchen der Welt", schwärmte sie damals in der Show und bezeichnete den Star der Kansas City Chiefs als "Traummann". Die Beziehung hielt jedoch nur wenige Monate. Direkt im Anschluss begann er Kayla Nicole zu daten. Die beiden waren ein notorisches On-off-Paar und trennten sich im Mai 2022 endgültig. Nach der Trennung verriet ein Insider laut Barstool Sports den Trennungsgrund. "Travis ist sehr geizig. Am Anfang wollte er, dass Kayla beweist, dass sie nicht wegen des Geldes mit ihm zusammen ist. Also musste sie die Hälfte von allem bezahlen – von jedem Date, jeder Reise, einfach allem", hieß es damals. Travis und Kayla dementieren diese Gerüchte jedoch beide und nannten "Kompatibilitätsprobleme" als wahren Grund für das Liebes-Aus.

Nach der Trennung vergnügte sich Travis Gerüchten zufolge mit Zuri Hall. Diese Liaison wurde nie offiziell bestätigt, jedoch kursierten zu dem Zeitpunkt Aufnahmen, die das TV-Gesicht im Stadion der Kansas City Chiefs in einer Loge mit der Kelce-Familie zeigten. Danach wird es still um Travis' Liebesleben – bis er 2023 ein Konzert von Taylors "The Eras"-Tour besuchte. In seinem Podcast erzählte er danach, dass er Taylor gerne getroffen und ihr seine Handynummer überreicht hätte. Taylors Mutter bekam davon Wind und verhalf dem Tight-End-Spieler zum Kontakt. 2025 verlobte sich das Paar schließlich.

Anfang Juli folgte mit der Hochzeit der nächste große Schritt der beiden. Schon seit Wochen wurde heiß darüber spekuliert, in welchem Rahmen die beiden Weltstars sich das Jawort geben würden. Am Freitag, den 3. Juli, feierten sie schließlich eine XXL-Party im berühmten Madison Square Garden im Kreise ihrer Liebsten und dutzenden ihrer prominenten Freunde. Fotos des Brautpaares gibt es aktuell noch nicht, jedoch ist bekannt, dass Braut und Bräutigam von Dior ausgestattet wurden. Zu Ehren von Taylor und Travis leuchtete sogar das Empire State Building in zartem Blau, als "etwas Blaues" für die frisch vermählte Musikerin.

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Getty Images Travis Kelce im November 2023 in Frankfurt

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Instagram / mayabenberry Maya Benberry, Travis Kelces Ex-Freundin

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Getty Images Travis Kelce und Kayla Nicole, Februar 2019

Getty Images Zuri Hall bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025