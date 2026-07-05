Tom Hanks' private Kinoerlebnisse: Seine besten Erinnerungen

Auf der Premiere von "Toy Story 5" hat Tom Hanks (69) die Herzen aller Kinofans höherschlagen lassen. Die soziale Filmtagebuchplattform Letterboxd befragte den Schauspieler nach seinen liebsten Kinoerinnerungen – und seine Antwort strotzte nur so vor Leidenschaft und Nostalgie. Lächelnd und mit leuchtenden Augen erzählte er von insgesamt vier Momenten, die ihn seit seiner Kindheit geprägt haben und die zeigen, welche tiefe Verbundenheit er mit dem Medium Film hat.

Zwei der Erinnerungen führen direkt in Toms Kindheit zurück. So fuhr sein Vater einst mit ihm und seinen Geschwistern nach San Francisco, um gemeinsam "20.000 Meilen unter dem Meer" auf der großen Leinwand zu erleben. Ein weiteres Highlight war ein Besuch von "Planet der Affen" an einem heißen Sommertag in Kalifornien – der kühle Kinosaal machte das Erlebnis offenbar besonders unvergesslich. Zwei weitere Erinnerungen erlebte er ganz allein: seinen ersten Kinobesuch ohne Begleitung, bei dem er sich "Woodstock" im Cine 7 ansah, und eine Fahrt zu den Cinerama Domes, um "2001: Odyssee im Weltraum" zu sehen – den er im Anschluss direkt ein zweites Mal schaute. Gegenüber Letterboxd brachte er die Magie des Kinos auf den Punkt: "Wenn ich einen Film erwähne, den du im Kino gesehen hast, wirst du dich an das Kino erinnern."

Der Anlass für Toms schwärmerischen Ausflug in die Vergangenheit war die Premiere von "Toy Story 5", in dem er zum bereits fünften Mal dem Cowboy-Spielzeug Woody seine Stimme leiht. Der Film ist in den USA bereits erfolgreich angelaufen, in Deutschland startet er am 23. Juli 2026 in den Kinos. Tom ist seit 1988 mit der Schauspielerin Rita Wilson (69) verheiratet und hat insgesamt vier Kinder.

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Rodin Eckenroth/Getty Images for Disney Tom Hanks bei der Premiere von "Toy Story 5" , 2026

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Kevin Mazur/Getty Images for for TAS Rights Management Der Cast von Toy Story 5, 2026

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Instagram / ritawilson Tom Hanks und Rita Wilson, Hollywood-Paar