Hochzeit: Travis Kelces Ex veröffentlicht kryptische Zeilen

Frisch vermählt und schon sorgt die Vergangenheit für Gesprächsstoff. Travis Kelce (36) und Taylor Swift (36) haben sich am Freitag, dem 3. Juli, im legendären Madison Square Garden in New York das Jawort gegeben – doch kurz nach der Mega-Hochzeit meldet sich seine Ex Kayla Nicole mit kryptischen Zeilen zu Wort. Während der Footballstar und die Popsängerin vor rund 1.000 Gästen ihre Liebe feierten, teilte die Journalistin auf Instagram ein Foto der New-York-Skyline bei Sonnenuntergang und schrieb dazu nur: "Schau sie an...". US-Medien wie OK! ordnen den Post als Reaktion auf die Traumhochzeit ein, über die seit dem Wochenende die ganze Welt spricht.

Die Feier von Taylor und Travis war ein regelrechtes Star-Aufgebot: Unter den Gästen sollen unter anderem Hugh Grant (65), Ethan Hawke (55), Bradley Cooper (51), Gigi Hadid (31), Cara Delevingne (33) und Karlie Kloss (33) gewesen sein. Stevie Nicks (78) stand als musikalischer Stargast auf der Bühne, während Komiker Adam Sandler (59) die Rolle des Trauredners übernahm und das Paar offiziell vermählt haben soll. Der Saal im Madison Square Garden wurde für die Feier komplett umgebaut – ein Teil der Arena soll abgesperrt und in einen romantischen Garten verwandelt worden sein. Verschiedenen Berichten zufolge trug Taylor ein weißes Christian-Dior-Haute-Couture-Kleid und verzichtete auf klassische Brautjungfern, stattdessen stand ihr Bruder Austin als "Man of Honor" an ihrer Seite.

Kayla Nicole und Travis hatten sich 2017 über eine Instagram-Direktnachricht kennengelernt und führten danach fünf Jahre lang eine Beziehung, die jedoch immer wieder von Pausen unterbrochen wurde. Im Mai 2022 trennten sie sich endgültig. Seither fiel Kayla Nicole in sozialen Medien mehrfach mit kryptischen Kommentaren auf, die in Verbindung zu ihrem Ex und Taylor gesetzt wurden. So etwa im Februar, als sie auf Instagram postete: "Die Leute werden verdammt noch mal denken, du seist geheimnisvoll, bevor sie denken, dass es sie nichts angeht." Bei einer TikTok-Liveübertragung sprach sie außerdem über ihre letzte Beziehung – ohne Travis beim Namen zu nennen – und erklärte dazu: "Es könnten Kompatibilitätsprobleme gewesen sein, richtige Person, falscher Zeitpunkt." Ob ihr jüngster, rätselhafter Post tatsächlich in Verbindung zu Travis und Taylors Hochzeit steht, ist nicht bekannt. Kayla Nicole hat sich bislang nicht weiter dazu geäußert.

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Links: Kayla Nicol, Medienpersönlichkeit, Rechts: Travis Kelce trifft vor dem Spiel der Kansas City Chiefs bei den Las Vegas Raiders

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Mai 2026

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Getty Images Travis Kelce und Kayla Nicole, Februar 2019