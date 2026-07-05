Selena Gomez glänzt in Gold auf Taylor Swifts Hochzeit

Selena Gomez (33) hat auf der Hochzeit ihrer besten Freundin Taylor Swift (36) für einen echten Wow-Moment gesorgt. Die Sängerin erschien bei der glamourösen Zeremonie von Taylor und Travis Kelce (36) am 3. Juli im Madison Square Garden in New York in einem goldenen Kleid von Oscar de la Renta (†82), das mit zahllosen Kristallen verziert war. Spaghettiträger und Fransen am Saum ließen den Look im Scheinwerferlicht zusätzlich funkeln. Dazu trug Selena champagnerfarbene Pumps. Ihr weich geföhnter Bob mit leicht nach innen gelegten Spitzen verlieh dem Outfit einen nostalgischen "Great Gatsby"-Vibe und machte ihren Auftritt zu einem der Hingucker des Abends. Erste Fotos ihres kompletten Looks veröffentlichte Selenas Friseur Renato Campora nun auf Instagram.

Schon beim deutlich kleineren Probeessen am Donnerstagabend hatte Selena für Aufsehen gesorgt. Für das Rehearsal Dinner mit rund 100 Gästen entschied sie sich laut Page Six ebenfalls für einen eleganten Look von Oscar de la Renta. Sie wählte ein schwarzes, trägerloses Kleid mit floralen Applikationen. Dazu kombinierte sie Diamantschmuck und einen sleek gestylten Dutt. Selena zeigte sich damit auch bei der Vorfeier als stilsichere Begleiterin des besonderen Wochenendes von Taylor und Travis, bei deren Trauung viele Tränen geflossen sein sollen.

Taylor und Selena verbindet seit vielen Jahren weit mehr als nur ein gemeinsamer roter Teppich. Die beiden Sängerinnen sind schon seit fast zwei Jahrzehnten befreundet. Kennengelernt haben sie sich einst bei einem Doppeldate mit Nick (33) und Joe Jonas (36). Auch wenn die jeweiligen Beziehungen zu den Brüdern längst Geschichte sind, blieb ihre Freundschaft bestehen. Taylor stand im September 2025 selbst an Selenas Seite, als diese ihren Partner Benny Blanco (38) heiratete. Damals erschien die "Love Story"-Sängerin in einem goldenen Oscar-de-la-Renta-Kleid mit Blumenapplikationen. Dass Selena nun zur großen MSG-Hochzeit ebenfalls in Gold von derselben Luxusmarke aufschlug, wirkt wie ein stilvolles modisches Echo auf diesen besonderen Tag im Leben ihrer Freundin.

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Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, Juni 2026

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Getty Images Selena Gomez bei der Premiere von Netflix' "Marty, Life Is Short" im Egyptian Theatre in Hollywood

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Instagram / selenagomez Taylor Swift und Selena Gomez an ihrem Hochzeitstag, September 2025

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