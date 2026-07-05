Geburtstagswunsch: Harper Beckham will Bruder Brooklyn sehen

Harper Seven Beckham (14) wird am Freitag 15 Jahre alt – doch der wohl größte Wunsch der Tochter von David (51) und Victoria Beckham (52) dürfte unerfüllt bleiben. Laut einem Insider hofft das Geburtstagskind sehnlichst darauf, ihren großen Bruder Brooklyn Peltz-Beckham (27) wiederzusehen. Doch seit dem eskalierenden Familienstreit zwischen dem Model und seinen Eltern hat Brooklyn den Kontakt zu seiner Schwester vollständig abgebrochen. "Harper ist am Boden zerstört über die Entscheidung ihres Bruders, nicht mehr mit ihr zu sprechen. Und jetzt, wo ihr Geburtstag vor der Tür steht, wird das Ganze wieder zu einer schwierigen Situation", zitiert die Daily Mail eine Quelle aus dem Kreis der Familie.

Schon im vergangenen Jahr, als Harper 14 wurde, gab es keinen persönlichen Gruß von Brooklyn – lediglich einen öffentlichen Instagram-Post, den er gemeinsam mit seiner Frau Nicola Peltz-Beckham (31) veröffentlichte. Beide nutzten dabei dasselbe Foto der drei Geschwister. David und Victoria fürchten nun, dass es dieses Jahr zum zweiten Mal keine direkte Kontaktaufnahme geben wird. "Alles, was sie möchte, ist eine Beziehung zu ihrem großen Bruder", weiß der Insider und erklärt: "Es ist so schrecklich und schmerzhaft für David und Victoria, das mit anzusehen." Dass Brooklyn den Kontakt meidet, um Harper nicht in eine schwierige Lage zu bringen, wird von Freunden des Ehepaars Beckham als "dumme und beleidigende Ausrede" abgetan.

Der Familienstreit hat zuletzt immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Erst kürzlich war Harper allein zu Brooklyn und Nicolas Haus in Beverly Hills gefahren, nachdem ihr Vater David seinen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhalten hatte. Niemand öffnete ihr vor Ort die Tür, da das Paar nicht in der Stadt war – Harper hinterließ lediglich einen Brief. Fotografien, die dabei von Paparazzi aufgenommen wurden, sorgten für neuen Zündstoff: Brooklyn warf seinen Eltern vor, die Situation inszeniert zu haben, was David und Victoria jedoch entschieden bestreiten. Auch Nicola hatte zuletzt mit einem Social-Media-Post für Aufsehen gesorgt, als sie anlässlich der Hochzeit ihres Bruders ihre neue Schwägerin als "Traumschwester" bezeichnete – ein Titel, den sie einst Harper selbst gegeben hatte.

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Getty Images Harper Beckham, Juni 2026

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Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

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Getty Images David Beckham feiert mit Harper, Victoria, Romeo und Cruz den MLS-Cup-Triumph von Inter Miami