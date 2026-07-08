Zendaya und Co.: Das sind die Nominierten der Emmys 2026

Die Nominierungen für die 78. Emmy Awards stehen fest – und Zendaya (29) ist dabei! Die Schauspielerin erhielt eine Nominierung in der Kategorie "Drama Lead Actress" für ihre Rolle in der Finalserie Euphoria. Damit tritt sie gegen Carrie Coon ("The Gilded Age"), Chase Infiniti ("The Testaments"), Keri Russell ("The Diplomat") und Rhea Seehorn ("Pluribus") an. Die Bekanntgabe der Nominierungen fand am Mittwochmorgen in der Television Academy in Los Angeles statt und wurde von den Emmy-Gewinnerinnen Liza Colón-Zayas und Jeff Hiller präsentiert.

Bei den Männern in der Kategorie "Drama Lead Actor" kämpfen Sterling K. Brown ("Paradise"), Gary Oldman ("Slow Horses"), Mark Ruffalo ("Task"), Rufus Sewell ("The Diplomat") und Noah Wyle ("The Pitt") um die begehrte Trophäe. Insgesamt zählt die Krankenhausserie "The Pitt" zu den großen Favoriten des Abends – auch das Comedy-Drama "Hacks" und "The Bear" wurden mehrfach berücksichtigt. Die Verleihung der 78. Emmy Awards findet am 14. September im Peacock Theater in Los Angeles statt und wird von Mariska Hargitay (62) moderiert. Die Show wird live auf NBC und beim Streamingdienst Peacock übertragen.

Für Zendaya kommt die Nominierung zu einem besonders beschäftigten Zeitpunkt: Laut der Los Angeles Times befindet sich die Schauspielerin gerade mitten in einer Presstour für den Film "The Odyssey" und wird zudem noch in diesem Jahr in der Dune-Filmtrilogie auf der Leinwand zu sehen sein. Zendaya ist seit ihrer Kindheit im Showgeschäft und wurde zunächst als Tänzerin und Sängerin bekannt, bevor sie sich als Schauspielerin etablierte. Mit ihrer Rolle als Rue in "Euphoria" gewann sie bereits 2022 einen Emmy – damals als jüngste Gewinnerin in der Kategorie "Drama Lead Actress".

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Getty Images Zendaya bei der Weltpremiere von "The Odyssey" 2026

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Getty Images Mariska Hargitay bei der Premiere von "The Gymnasts Of Fisherman Colony" beim Tribeca Festival im SVA Theater, New York

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Getty Images Zendaya beim Photocall zu "Spider-Man: Brand New Day" im UGC Cine Cité Bercy in Paris, 24. Juni 2026