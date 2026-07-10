Heute krebsfrei: Jessie J reflektiert ihren Krankheitskampf

Jessie J (38) hat bei den Silver Clef Awards einen sehr persönlichen Moment mit ihren Fans und Gästen geteilt. Die Sängerin nahm in der Londoner O2 Arena den Preis für herausragende Musikleistungen entgegen und nutzte ihre Dankesrede, um offen über ihren Kampf gegen Brustkrebs zu sprechen. Vor dem Publikum erzählte Jessie, dass sie die vergangenen 18 Monate nicht nur als Mutter ihres dreijährigen Sohnes Sky erlebt, sondern in dieser Zeit auch ihre Krebserkrankung durchgestanden hat. Jessie macht deutlich, wie nah Glück und Krise zuletzt beieinanderlagen: Diese Zeit sei für sie zugleich die magischste und die schwierigste ihres Lebens gewesen.

Seit einer Mastektomie Anfang des Jahres sei die Sängerin krebsfrei und sprach besonders offen über den Eingriff: Eine Brust wurde im Zuge der Behandlung entfernt, um den Krebs zu besiegen. "Du weißt nie, wann dir deine Brust weggenommen wird – also genieß deine Brüste", sagte sie laut dem Mirror auf der Bühne. Und weiter: "Das ist eine Metapher für das Leben. Genieß' deine Brüste, solange du sie hast." Jessie war im Jahr 2025 mit Brustkrebs diagnostiziert worden. Bereits vor rund sieben Wochen hatte die "Price-Tag"-Interpretin via Instagram die erlösende Nachricht mit ihren Fans geteilt, dass sie nach elf Monaten als krebsfrei gilt.

Seit der Geburt von Sky teilt Jessie immer wieder private Einblicke aus ihrem Alltag als Mutter und Musikerin mit ihrer Community. In ihren Posts wirkt sie oft sehr direkt und nahbar, spricht offen über körperliche und seelische Herausforderungen und richtet aufmunternde Worte an andere Betroffene. Auch jetzt verbindet sie ihre Erleichterung über die überwundene Krankheit mit einem klaren Anliegen: ihren Fans Mut zu machen, gut auf sich zu achten, den eigenen Körper zu respektieren und das Leben – so wie sie selbst – noch bewusster zu feiern.

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Imago Jessie J bei ihrem Auftritt beim BBC Radio 2 In The Park in Chelmsford, England 2025

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Instagram / jessiej Jesse J im Krankenhaus

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Getty Images Jessie J beim Capital Summertime Ball 2025 im Wembley-Stadion in London

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