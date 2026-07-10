Bijou Phillips dankt Spender nach Nierentransplantation

Bijou Phillips (46) hat sich mit einer bewegenden Nachricht aus dem Krankenhaus bei ihren Fans gemeldet: Die Schauspielerin hat eine neue Niere erhalten. Auf Instagram teilte sie ein Foto von sich aus dem Krankenbett und wandte sich mit herzlichen Worten an alle, die sich als mögliche Organspender hatten testen lassen. "Ich bin unendlich dankbar gegenüber allen, die mir sofort zu Hilfe geeilt sind und untersuchen ließen, ob sie als Spender geeignet sind – ihr seid alle Helden", schrieb sie dort. In den Kommentaren strömten daraufhin zahlreiche Genesungswünsche und Bekundungen der Anteilnahme von Fans und Weggefährten herein.

Gegenüber CNN sprach Bijou von einem "perfekten Spender". Die Passung des Organs sei "so gut", als hätte sie es "von einem meiner Elternteile" erhalten. Damit scheint die Transplantation aus medizinischer Sicht äußerst erfolgreich verlaufen zu sein. Bijou ist die Tochter von John Phillips, dem Sänger der Band The Mamas and the Papas, und der Sängerin und Schauspielerin Geneviève Waïte. Bekannt wurde sie durch Rollen in Filmen wie "Almost Famous" und "Hostel 2".

Schon Anfang des Jahres hatte Bijou die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten. Sie suchte damals dringend einen Lebendspender, nachdem eine Nierentransplantation aus dem Jahr 2017 abgestoßen worden war. Seitdem sei sie auf Dialyse angewiesen gewesen und habe laut dem Bericht im Februar betont, dass "die Zeit drängt". Für das Happy End soll am Ende ihr Bruder gesorgt haben. Er habe seine Niere über ein Nierentauschprogramm gespendet, wodurch zunächst ein anderer Mensch ein Organ bekam. Über ein Gutscheinprogramm hat Bijou dann selbst ein passendes Organ erhalten.

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Instagram / bijouphillips Bijou Phillips lächelt auf dem Krankenhausbett im Juli 2026

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Getty Images Bijou Phillips bei der Weltpremiere von "Infinite Icon: A Visual Memoir" im AMC The Grove 14 in Los Angeles

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Imago Bijou Phillips, 21. März 2025

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