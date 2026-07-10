Fotos mit Sohn Damián: Fans werfen Sylvie Meis Photoshop vor

Sylvie Meis (48) hat auf Instagram eine neue Fotoreihe gepostet, auf der sie gemeinsam mit ihrem Sohn Damián van der Vaart (20) zu sehen ist. Die Bilder zeigen die beiden in Amsterdam – und sorgten in der Kommentarspalte schnell für reichlich Gesprächsstoff. Denn vielen Followern fiel dabei vor allem eines auf: das Gesicht der Moderatorin. Unter den Fotos häuften sich Kommentare, in denen Nutzer ihr den Einsatz von Bearbeitungs-Apps vorwarfen.

Die Kommentare reichten dabei von "FaceApp auf dem ersten Bild ist crazy" und "Jemand muss Sylvie die Facetune-App wegnehmen" bis hin zu "Diese Filter", "Mehr Filter geht nicht" und "Queen of Filter". Ein weiterer User schrieb: "Man sieht die Bearbeitung mit FaceApp." Dabei gab es auch versöhnlichere Töne: Ein Follower stellte klar, dass Sylvie die App seiner Meinung nach gar nicht nötig habe – "FaceApp hast du absolut nicht nötig", so der Kommentar. Die Moderatorin selbst hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert.

Vor rund drei Wochen hatte Sylvie aber noch über etwas ganz anderes gesprochen. Beim Launch ihrer neuen Brillenkollektion für Eyes + More in Köln machte sie im Interview mit Tag24 klar, was für sie wirklich zählt. "Ich wünsche mir auch immer mehr Zeit mit meiner Familie und mit Damián. Und das ist das Allerwichtigste: [...] Gesundheit und die Familie", sagte sie. Für Sylvie war das der größte Wunsch, obwohl bei beiden die Kalender voll waren. Denn damals stand schon fest: Damián spielte als Fußballprofi bei Ajax Amsterdam, gemeinsame Zeit musste also geplant werden. "Man muss das natürlich immer planen", erklärte Sylvie.

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Instagram / sylviemeis Sylvie Meis mit ihrem Sohn Damián, Juli 2026

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Instagram / sylviemeis Sylvie Meis mit ihrem Sohn Damián, Juli 2026

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Instagram / sylviemeis Sylvie Meis mit Sohn Damian van der Vaart, März 2025