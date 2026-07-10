"Nie gelernt": Ex-Keeper Jens Lehmann schießt gegen DFB-Elf

Nach dem frühen deutschen WM-Aus hat sich nun auch Jens Lehmann (56) zu Wort gemeldet und die Leistung der DFB-Elf scharf kritisiert. Der frühere Profi, der selbst von 1998 bis 2008 das Tor der deutschen Nationalmannschaft hütete, macht vor allem die Defensive für das Scheitern verantwortlich. Im Podcast "Kerners 11" ließ er kein gutes Haar an der Mannschaft: Während Deutschland in allen vier Turnierspielen mindestens ein Gegentor kassierte – selbst gegen Außenseiter Curaçao beim 7:1 – blieb Mitfavorit Spanien in sämtlichen Partien ohne Gegentreffer und marschierte souverän ins Viertelfinale. Für Jens ist das kein Zufall, sondern ein grundsätzliches Problem. "Das Geheimnis, wenn du Erfolg haben willst, ist das Verteidigen", erklärte er.

Viele Mannschaften wüssten heute schlicht nicht mehr, wie richtiges Verteidigen funktioniert. Besonders das Gegentor beim WM-Aus gegen Paraguay nahm er als Beispiel: Nathaniel Brown (23) habe zu spät reagiert – kein Einzelfall, sondern symptomatisch für ein generelles Defizit. Den fehlenden Führungsspielern widmete der Ex-Keeper dabei besondere Aufmerksamkeit: "Auch ein Manuel Neuer – und diese ganze Generation – hat nie gelernt, wie man ein Spiel richtig anschaut, richtig liest, richtig organisiert", kritisierte der Sportler, der immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Als leuchtendes Gegenbeispiel nannte er Liverpools Abwehrchef Virgil van Dijk, der seine Mitspieler permanent anleite und die Mannschaft dadurch besser mache. Beim DFB gebe es zwar laute Spieler – entscheidend sei aber, was gesagt werde.

Manuel, dem Jens das nötige Spielverständnis für eine echte Führungsrolle abspricht, hat nach dem Turnier seine Nationalmannschaftskarriere endgültig beendet. "Wir sind klar hinter den Erwartungen zurückgeblieben und hätten in diesem Turnier weiterkommen müssen. Dieses Ende tut sehr weh", wandte er sich in einem emotionalen Instagram-Statement an seine Fans. Dabei war es für den Weltmeister von 2014 eigentlich bereits ein Comeback gewesen: Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) hatte Manuel für das Turnier noch einmal zurückgeholt, nachdem er seine DFB-Laufbahn bereits zuvor für beendet erklärt hatte.

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Von Der Laage / Gladys Chai / ActionPress Jens Lehmann, Ex-Fußballer

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Getty Images Manuel Neuer und Julian Nagelsmann bei einem Spiel des FC Bayern München gegen VfB Stuttgart, 2022

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Getty Images Jens Lehmann, Ex-Torhüter