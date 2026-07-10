Erstes Interview: Torsten Sträter meldet sich nach Diagnose

Comedian Torsten Sträter (59) hat sich mit einem ersten ausführlichen Interview nach seiner Tumordiagnose zurückgemeldet – und eine weitere gesundheitliche Überraschung enthüllt. Im "1Live Comedy-Talk" sprach der 59-Jährige mit Felix Lobrecht (37) offen über seine Krebstherapie und das, was die Ärzte noch zusätzlich festgestellt haben: Neben dem Tumor wurde bei ihm auch Diabetes diagnostiziert. Mit seiner typisch trockenen Art fasste er die vergangenen Monate zusammen: "Tumor gehabt, in Behandlung gegangen, Glück gehabt, weil geile Ärzte, natürlich wieder alles Kölner."

Dass viele sein verändertes Äußeres bemerkt haben dürften, hat laut Sträter einen simplen Grund: Seit seiner Diabetes-Diagnose verzichtet er auf Zucker und hat dadurch, wie er selbst sagte, "unverhältnismäßig viel abgenommen". Sein schlankeres Erscheinungsbild sei also kein Zeichen von Schwäche oder Krankheit. "Mir geht's wirklich gut", betonte er. Und mit einer gehörigen Portion Galgenhumor erklärte er, die vergangenen sechs Monate seien "sicherlich die amüsantesten sechs Monate" seines Lebens gewesen. Seiner grundsätzlichen Gesundheitsprognose gab er ebenfalls eine positive Note: "Ich befinde mich auf dem Weg der Besserung und habe mich noch nie so gut gefühlt."

Zu Jahresbeginn hatte Torsten Sträter seine gesamte Tour "Mach mal das große Licht an" absagen müssen, zunächst von Januar bis März, dann auch im April – ohne öffentlich zu erklären, warum. Erst Mitte April machte der gebürtige Dortmunder seine Krebsdiagnose öffentlich, ohne nähere Angaben zur Art des Tumors zu machen. Bereits im Mai kehrte er mit einem ersten Auftritt in Jülich auf die Bühne zurück. Torsten gilt als einer der erfolgreichsten Kabarettisten Deutschlands. 2024 wurde er mit dem Deutschen Comedypreis für sein Live-Programm ausgezeichnet, 2022 erhielt er gemeinsam mit Kurt Krömer (51) einen Grimme-Preis für ein TV-Gespräch über Depressionen.

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Imago Torsten Sträter bei der Premiere von "Horizon: An American Saga - Chapter 1" im Zoo Palast in Berlin, 04.08.2024

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Imago Torsten Sträter auf der Comic Con Stuttgart 2024 in der Messe Baden-Württemberg

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Imago Torsten Sträter zu Gast im WDR-Talk "Kölner Treff"

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