Überraschung: Herzogin Sophie hat Gastauftritt in Radio-Soap

Sophie (61), Herzogin von Edinburgh, hat mit einem Gastauftritt in der britischen Kultsendung "The Archers" für eine echte Überraschung gesorgt. Bereits im Mai reiste die 61-Jährige heimlich zu den BBC Studios im Mailbox-Komplex in Birmingham, um eine Episodenrolle in der legendären Radio-Soap auf BBC Radio 4 einzuspielen. Dort traf sie Schauspieler wie Tim Bentnick, David Troughton und Susie Riddell, las laut Daily Mail konzentriert ihr Skript und war anschließend gut gelaunt mit der Besetzung zu sehen. Für den Auftritt erschien Sophie, die zuweilen sehr für ihren Kinderwunsch kämpfen musste, in einem langen blaugrünen Kleid.

Sophie ist allerdings nicht das erste Mitglied der Königsfamilie, das in "The Archers" zu hören war. Bereits im Juni 1984 übernahm Prinzessin Margaret (†71) eine Gastrolle in der Sendung. Die Schwester von Queen Elizabeth II. (†96) spielte sich selbst als VIP-Gast bei einer Modenschau zu Wohltätigkeitszwecken in Ambridge, dem fiktiven Schauplatz der Serie. Im Gegensatz zu Sophie, die eigens nach Birmingham reiste, ließ Margaret die Aufnahmen jedoch bequem vom Kensington Palace aus erledigen – in einem improvisierten Aufnahmestudio in der Bibliothek des Palastes.

"The Archers" gehört zu den ältesten und bekanntesten Sendungen der BBC. Die Radiosendung, die in der fiktiven Grafschaft Borsetshire spielt, wurde erstmals am 29. Mai 1950 als Pilotfolge im regionalen Midlands Home Service ausgestrahlt. Am 1. Januar 1951 war die Serie dann erstmals landesweit zu hören. Zeitweise galt sie als das meistgehörte Nicht-Nachrichtenprogramm des Senders überhaupt.

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Chris Jackson/ Chris Jackson Collection Sophie Wessex, Herzogin von Edinburg bei Domaine Evremond Winery, September 2024, Canterbury

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