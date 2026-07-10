"Die Bachelors"-Nadja reagiert auf Gerüchte über Brust-OP

Beim großen Wiedersehen von Die Bachelors war nicht nur das Liebes-Aus zwischen Nadja und Bachelor Sebastian Paul das große Thema – auch ihr Aussehen sorgte im Netz für reichlich Diskussionsstoff. Viele Zuschauer bemerkten, dass die Finalistin optisch "anders" wirke als noch während der Dreharbeiten. Vor allem ihr Dekolleté stand dabei im Mittelpunkt der Spekulationen. Hatte Nadja eine Brustoperation? Die Kandidatin entschied sich, die Gerüchte nicht einfach stehenzulassen – und antwortete direkt in den Kommentaren.

Schon vor der Ausstrahlung des Wiedersehens hatte eine Instagram-Nutzerin unter einem Foto, das Nadja in einem gelben Zweiteiler zeigt, kommentiert: "Ich hoffe, du hast deine Brüste nicht machen lassen." Nadjas Antwort fiel kurz und klar aus: "Hab ich nicht." Beim Wiedersehen selbst, das auf RTL ausgestrahlt wurde, lieferte dann Sebastian die nächste Schlagzeile. Vor Moderatorin Frauke Ludowig (62) machte er deutlich, dass aus der Beziehung nach der Show nichts geworden war: "Wir sehen uns tatsächlich das allererste Mal in Deutschland wieder. Deswegen: Nein, wir sind kein Paar mehr." Er schilderte, wie ihn Nadja nach der Rückreise immer wieder vertröstet habe und wie sehr ihn das getroffen hatte: "Da ging es mir schon wirklich schlecht." Nadja hingegen erklärte, Sebastian sei ihr "zu obsessed" gewesen und habe zu viel Druck gemacht. Einen Shitstorm dafür nehme sie in Kauf: "Ich werde bestimmt einen Shitstorm bekommen. Ist mir egal."

Nach der Ausstrahlung des Finales und des Wiedersehens schlug die Stimmung dann komplett um: Nadja berichtete in einer Instagram-Story, sie werde seitdem mit Hass und sogar Drohungen überzogen. In ihrer Ansage fand sie deutliche Worte: "An alle, die meinen, mich beleidigen, bedrohen oder mit Hasskommentaren überziehen zu müssen: Ihr kennt nicht die ganze Geschichte. Trotzdem nehmt ihr euch heraus, zu urteilen, zu beleidigen und Drohungen auszusprechen. Das ist nicht nur respektlos, sondern einfach krank." Gleichzeitig zog sie eine klare Grenze: "Kritik ist das eine. Beleidigungen, Drohungen und Hetze sind etwas völlig anderes. Dafür gibt es bei mir keinerlei Verständnis und künftig auch keinerlei Toleranz."

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Instagram / nadjaa.os "Die Bachelors"-Gewinnerin Nadja, Juli 2026

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RTL Sebastian Paul und Kandidatin Nadja bei "Die Bachelors" 2026

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Instagram / nadjaa.os Nadja, "Die Bachelors"-Gewinnerin 2026

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