Taylor Frankie Paul nennt sich selbst "vollblütige MILF"

Im erbitterten Sorgerechtsstreit zwischen Taylor Frankie Paul (32) und ihrem Ex Dakota Mortensen (33) tauchen nun pikante Details auf. Wie TMZ unter Berufung auf mit dem Verfahren vertraute Quellen berichtete, haben Dakotas Anwälte diese Woche vor Gericht eine Reihe von Textnachrichten eingereicht, die Taylor ihm geschrieben haben soll. Darin soll die Realitystar-Bekanntheit ihren Ex-Partner wissen lassen haben, dass sie sich von ihm nicht unterkriegen lasse – und das mit einem ausgeprägten Selbstlob: Sie bezeichnete sich laut den Quellen als "verdammt charismatisch", als "vollblütige MILF" und behauptete, man würde ihr nie ansehen, dass sie bereits drei Kinder geboren habe. Ihre Figur und ihre Brüste soll sie als "perfekt" beschrieben haben.

Mit diesen Nachrichten will Dakota belegen, dass Taylors Verhalten unberechenbar sei – so der Einwurf seines Lagers. Die Textnachrichten sollen im Jahr 2025 entstanden sein und sind Teil seiner Gerichtseingabe. Taylors Unterstützer sehen das jedoch anders: Sie werfen Dakota vor, im Rahmen einer andauernden Kampagne aus Einschüchterung und Belästigung zu handeln – ein Verhalten, das ihrer Ansicht nach möglicherweise rechtliche Grenzen überschreitet.

Während der Sorgerechtsstreit um den gemeinsamen Sohn mit Dakota weiter andauert, ist Taylor auch in ein weiteres familienrechtliches Verfahren verwickelt. Mit ihrem Ex-Mann Tate Paul führt sie ebenfalls einen Sorgerechtsstreit. In diesem Zusammenhang entschied ein Richter im US-Bundesstaat Utah kürzlich, dass Taylor ihre Kinder vorerst nur unter Aufsicht sehen darf. Tate hatte im Verfahren mehrere Vorwürfe gegen seine Ex-Frau erhoben. Unter anderem brachte er vor, dass sie sich ohne sein Wissen in eine Rehaeinrichtung begeben habe.

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Imago Taylor Frankie Paul in einem rosa Randi-Rahm-Couture-Kleid bei den 98. Academy Awards in Hollywood

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Getty Images Dakota Mortensen bei einer Anhörung zu Schutzanordnungen zwischen Taylor Frankie Paul und Mortensen im Third District Courthouse, Salt Lake City

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Getty Images Taylor Frankie Paul bei einer Anhörung zu Schutzanordnungen in Salt Lake City am 30. April 2026