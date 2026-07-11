Daisy Edgar-Jones spricht offen über Endometriose-Diagnose

Schauspielerin Daisy Edgar-Jones (28) hat sich in einem Interview offen über ihre Erkrankung an Endometriose geäußert. Die Schauspielerin, bekannt aus der Erfolgsserie "Normal People", sprach dabei nicht nur über die körperlichen Beschwerden, die sie seit ihren späten Teenagerjahren begleiten, sondern auch über ihre Sorge, dass die Erkrankung möglicherweise Einfluss auf ihre Familienplanung haben könnte. Bei der chronischen Erkrankung Endometriose wächst Gewebe, welches der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutterhöhle und verursacht dadurch starke Schmerzen. Daisy beschreibt gegenüber Vogue, wie ihre Mutter als erste Alarm schlug: '"Als ich 20 war, erinnere ich mich, dass meine Mutter sagte: 'Das ist nicht normal, diese Schmerzen, die du hast.'"

Inzwischen habe sie die Erkrankung besser unter Kontrolle. "Ich habe viel darüber gelesen und es gemanagt, und es ist jetzt viel weniger schmerzhaft als früher. Ich ernähre mich entzündungshemmend und trinke kaum noch Alkohol", so die Schauspielerin. Trotzdem bleibe die Sorge, dass die Endometriose zurückkommen könnte und eine zukünftige Schwangerschaft erschweren könnte. Auch abseits ihrer Gesundheit gab Daisy einen Einblick in ihr Privatleben. Seit rund drei Jahren ist sie mit dem Fotografen Ben Seed zusammen. Wegen ihrer vollen Kalender würden sich die beiden zwar nicht immer leicht sehen, trotzdem versuchten sie, nicht länger als drei Wochen getrennt zu sein.

"Er unterstützt mich sehr und stärkt mir auf eine magische Weise den Rücken. Ich fühle mich sehr sicher und glücklich", erzählt Daisy im Interview. Die Schauspielerin verriet außerdem, dass in ihrem Freundeskreis gerade viele Hochzeiten anstehen. "Ich liebe die Liebe und ich liebe Hochzeiten", sagte sie dem Magazin. Gerade deshalb scheint Daisy derzeit besonders intensiv darüber nachzudenken, was sie sich auch für ihre eigene Zukunft wünscht. Aktuell arbeitet Daisy an einigen Filmprojekten – darunter eine Neuverfilmung von Jane Austens "Sinn und Sinnlichkeit", die im September in Großbritannien in die Kinos kommen soll.

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Getty Images Daisy Edgar-Jones 2024 auf der BFI London Film Festival Luminous Gala

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Getty Images Paul Mescal und Daisy Edgar-Jones auf der Met Gala 2022 in New York City

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Getty Images Daisy Edgar-Jones bei der Premiere von "The Phoenician Scheme" beim 78. Filmfestival von Cannes