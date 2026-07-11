Seltene Pärchenfotos von Gigi Hadid und Bradley Cooper

Gigi Hadid (31) hält ihr Liebesleben mit Bradley Cooper (51) normalerweise streng aus der Öffentlichkeit heraus. Doch jetzt hat das Model seinen Fans eine seltene Ausnahme gegönnt. Auf Instagram teilte die 31-Jährige eine Sommer-Bildergalerie, in der plötzlich auch ihr Freund auftauchte. Ein Aufzug-Selfie zeigt die beiden dicht aneinander gelehnt: Gigi in einem grauen Sweatshirt, die blonden Haare unter einer Baseballkappe versteckt, und Bradley, dessen Rücken zur Kamera zeigt – erkennbar nur an seiner Baseballkappe, einer bestickten Bomberjacke und einem Rucksack auf der Schulter. Ein weiteres Bild zeigt das Paar als Silhouetten auf der Pariser Pont des Arts, wie sie gemeinsam den Sonnenuntergang über der Seine genießen. "joy+jetlag", schrieb Gigi dazu in der Bildunterschrift.

Die Paris-Reise unternahmen die beiden kurz nach der glamourösen Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) am 3. Juli im New Yorker Madison Square Garden. Gigi und Bradley gehörten offenbar zu den letzten Gästen, die das Fest verließen. Neben den Pärchenmomenten teilte das Model in seiner Instagram-Galerie auch weitere Eindrücke aus der französischen Hauptstadt, darunter ein Schwarz-Weiß-Video von einem Balkon mit Blick auf den Louvre sowie eine Nahaufnahme der Skulptur "Amor und Psyche" des italienischen Künstlers Antonio Canova aus dem berühmten Museum. Fans kommentierten die Beiträge begeistert – von "Bradley ist hier, Leute!" bis hin zu "Ich liebe euch beide zusammen".

Gigi und Bradley hatten sich 2023 bei einer privaten Kinderparty im Garten eines gemeinsamen Freundes kennengelernt und danach zunächst still und leise zu daten begonnen. Über die Beziehung sprach das Model erstmals öffentlich in einem Interview mit dem Magazin Vogue im März 2025. Dabei beschrieb sie die Verbindung als "sehr romantisch und glücklich" und schwärmte: "Ich fühle mich wirklich glücklich. Ja, glücklich ist das richtige Wort." Gigi betonte außerdem, wie wichtig es sei, zu wissen, was man in einer Beziehung wolle und verdiene, und jemanden zu finden, der ebenfalls an diesem Punkt angelangt ist. Bradley war zuvor mit dem russischen Model Irina Shayk (40) zusammen, mit dem er Tochter Lea de Seine hat. Gigi wiederum hat Tochter Khai mit dem Sänger Zayn Malik (33), mit dem sie von 2015 bis 2021 liiert war.

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Instagram / gigihadid Gigi Hadid zeigt Partner Bradley Cooper

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Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Bradley Cooper in Paris

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Backgrid Bradley Cooper und Gigi Hadid