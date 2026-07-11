Diese Gerüchte über Taylor und Travis' Hochzeit waren falsch

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) haben am vergangenen Freitag geheiratet – und ihre Hochzeit sorgt seitdem für gewaltige Diskussionen im Netz. Die Zeremonie fand im Madison Square Garden in New York statt, wo über 1.000 Gäste dabei waren, als Schauspieler Adam Sandler (59) das Paar offiziell traute. Auf einem Jumbotron vor der Arena wurde die Hochzeit bestätigt, was für reichlich Gesprächsstoff sorgte. Doch nicht nur der außergewöhnliche Rahmen der Feier zog Aufmerksamkeit auf sich – auch Berichte über angebliche Missstände bei der Veranstaltung machten schnell die Runde und wurden von einer Hochzeitsgästin nun vehement dementiert.

Die britische Zeitung Daily Mail hatte berichtet, dass Gäste die Feier als "chaotisch" und "kitschig" empfunden hätten. Laut dem Bericht soll der Champagner schon früh am Abend ausgegangen sein, das Buffet-Essen "nicht besonders" gewesen und es soll nicht genügend Sitzplätze für alle gegeben haben. Tavia Hunt, die Ehefrau von Clark Hunt – dem Eigentümer von Travis' NFL-Team, den Kansas City Chiefs – widersprach diesen Schilderungen öffentlich in einem Kommentar auf Instagram. "Das ist eine völlig falsche Darstellung. Der Champagner ist nicht ausgegangen. Es gab keine langen Schlangen. Jede einzelne Person hatte einen Sitzplatz bei der Zeremonie", schrieb sie. Sie ergänzte gegenüber dem Podcast "No Filter" von Internetpersönlichkeit Zack Peter: "Es hätte kein schöneres Erlebnis sein können. Und ehrlich gesagt ist es unangemessen, solche Dinge zu sagen, wenn man offensichtlich nicht weiß, wovon man redet. Das ist Hörensagen – keine Wahrheit."

Auch ein Insider berichtete gegenüber dem Magazin People, das Essen sei "endlos" gewesen – von Pasta in einem Parmesan-Rad über Sushi und Steak bis hin zu Burgern und Pommes sowie "Bars überall". Statt einer traditionellen Hochzeitstorte wartete laut TMZ ein riesiges Dessertbuffet mit Keksen, Gebäck und sogar Pop-Tarts auf die Gäste. Abseits der Catering-Debatte hatte die Hochzeit noch weitere ungewöhnliche Details zu bieten. Taylor soll beim Einzug zu einer Instrumentalversion ihres eigenen Songs "Love Story" den Gang entlanggeschritten sein. Zudem wurden Taschentücher mit Liedzeilen aus ihrem Song "Blank Space" bestickt – ein persönliches Geschenk für die Gäste. Die Gelübde der beiden sollen zusammen rund 40 Minuten gedauert und laut Tavia "spektakulär, herzerwärmend und absolut perfekt" gewesen sein.

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ActionPress/Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce in New York, Oktober 2023

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Getty Images Zeltaufbau vor dem Madison Square Garden vor Taylor Swifts Hochzeit

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Instagram / patty_cuts Travis Kelce und Taylor Swift, Dezember 2023

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