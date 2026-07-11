Millie Bobby Brown teilt liebevolle Momente mit Tochter

Verkleiden, Basteln und Puppentheater – Millie Bobby Brown (22) gewährt gerade einen charmanten Einblick in ihren Alltag als Mama. Die Schauspielerin sprach gegenüber People über die gemeinsame Zeit mit ihrer Tochter. Beim Launch-Event der neuen Produktlinie "Blooms by Play-Doh" am 9. Juli in New York plauderte die 22-Jährige darüber, wie kreativ es bei ihr und ihrer kleinen Tochter zugeht – und wie viel ihr diese gemeinsamen Momente bedeuten. "Wir genießen jede Art von kreativem Umfeld, in dem wir unsere eigene Geschichte erschaffen können", erklärte Millie gegenüber People.

Besonders das Verkleiden liegt der Stranger Things-Darstellerin dabei sehr am Herzen – schon als Kind liebte sie Kostüme in allen Variationen. "Ich liebte es, mich als verschiedene Prinzessinnen, Ritter und Dinosaurier zu verkleiden", erzählte sie dem Magazin. Mittlerweile teilt sie diese Leidenschaft mit ihrer Tochter: Im Spielzimmer der Familie wartet ein riesiger Kostümschrank. Auch die Kunstwerke des Kleinkinds haben einen festen Platz im gemeinsamen Zuhause. "Wo auch immer wir hingehen, ihre Kunstwerke hängen immer zur Schau, weil ich so stolz auf ihre Kreativität bin", so Millie. Und nicht nur die Tochter stellt ihre Werke aus – auch Millie selbst und ihr Ehemann Jake Bongiovi (24) greifen zum Pinsel und hängen ihre Bilder auf. "Es ist nichts Besonderes, aber es ist etwas Besonderes für uns. Und das macht es zu einem Zuhause", sagte sie. Zudem beobachtet die Schauspielerin, dass ihre Tochter schon jetzt sehr gerne ihre Stimme einsetzt – und das findet Millie sehr gut: "Sie ist laut wie Mama. Deshalb werde ich sie immer ermutigen, lauter zu sprechen."

Millie und Jake hatten im Sommer 2025 ihre Tochter durch Adoption willkommen geheißen und die freudige Nachricht damals auf Instagram geteilt. Mit ihrem Beitrag, der unter anderem die Worte "Und dann waren wir drei" enthielt, teilten sie ihr neues Familienglück mit der Welt. Das Paar hatte 2024 geheiratet. Millie, die als Goodwill-Botschafterin für UNICEF tätig ist, schwärmte in einem Video für die Organisation zuletzt davon, wie überwältigend die Liebe zu ihrer Tochter für sie sei. Bereits in einem Interview mit der British Vogue im November 2025 hatte sie die Mutterschaft als "eine wunderschöne, erstaunliche Reise" beschrieben und erzählt: "Sie hat uns schon so viel gelehrt. Unsere Tage sind erfüllt von vielen Umarmungen, Lachen und Liebe."

Anzeige Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown bei der Weltpremiere von "Stranger Things" Staffel 5

Anzeige Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi bei der Weltpremiere von "Enola Holmes 3" im Plaza Hotel in New York

Anzeige Anzeige

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und ihr Kind