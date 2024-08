So unzertrennlich sind Daisy Edgar-Jones und Paul Mescal

Mit der Ausstrahlung von "Normal People" im Jahr 2020 wurden Daisy Edgar-Jones und Paul Mescal (28) über Nacht zu Stars. Berühmt wurde die BBC-Serie besonders für ihre sehr pikanten, intimen Szenen. Doch Daisy und Paul ließen sich von den heißen Dreharbeiten nicht aus der Ruhe bringen, da die beiden bereits am Set eine enge Beziehung zueinander aufgebaut hatten. Paul beschrieb Daisy in einem Interview mit Deadline als seine "beste Freundin" und erklärte, dass er in ihr nicht nur eine liebe Kollegin, sondern auch eine enge Vertraute gefunden habe. "Wenn die Show ein absoluter Misserfolg gewesen wäre, wäre es auch okay gewesen, weil ich jemanden gefunden habe, der eine tolle Person ist und mit dem ich wirklich gerne zusammenarbeite", betonte er.

Seine Drehpartnerin Daisy ist da wohl ganz seiner Meinung. Sie verriet im selben Interview: "Ich denke, Paul und ich werden immer beste Freunde sein." Vergangenen Monat begeisterten die beiden Schauspieler ihre Fans, nachdem sie das Wochenende gemeinsam auf dem berühmten Glastonbury Festival verbracht hatten. "Glasto, du warst gut zu mir", schrieb Daisy zu einem Beitrag, der sie und Paul eng umschlungen zeigt. Den beiden wird immer wieder unterstellt, ein Verhältnis zu haben, das weit über ihre Freundschaft hinausgeht – das Foto brachte die Gerüchteküche aufs Neue zum Brodeln.

Über ihren Umgang mit den immer wieder aufkommenden Liebesgerüchten sagte Daisy gegenüber der New York Times: "Man beobachtet sie mit Belustigung, weil es interessant ist, zu sehen, welche Geschichten die Leute so erzählen." Zudem wurden die beiden erst vor wenigen Tagen bei einem unbeschwerten Abend gemeinsam mit Daisys Freund Ben Seed und Pauls neuer Flamme, der Sängerin Gracie Abrams (24), auf dem All Points East Festival gesichtet. Die vier genossen die Festivalstimmung und feierten in lässigen Looks ausgelassen zu den Klängen der Musik. Paul und Gracie waren erstmals im Juni zusammen gesichtet worden. Mittlerweile werden der "Aftersun"-Darsteller und die Tochter des "Star Wars"-Regisseurs J.J. Abrams regelmäßig gemeinsam in der Öffentlichkeit abgelichtet. Allerdings bekannten sich bislang weder Paul noch Gracie offiziell zu ihrer Beziehung.

Instagram / nellmescal Paul Mescal, Schauspieler

Getty Images Gracie Abrams, Sängerin

