Schmerzhafter Dreh: Diese Szene vergisst Jennifer Garner nie

Jennifer Garner (54) blickt emotional auf drei Jahrzehnte in Hollywood zurück: In einem neuen Format von Vanity Fair schaut die Schauspielerin Szenen aus ihrer Karriere an – von der Kultserie "Alias" bis zu ihrem aktuellen Projekt "The Five-Star Weekend". Vor allem ein Dreh geht ihr dabei noch immer unter die Haut: die Arbeit an dem AIDS-Drama "Dallas Buyers Club" mit Matthew McConaughey (56) und Jared Leto (54), die sie als "schmerzhaft" beschreibt. Gleichzeitig spricht Jennifer darüber, wie sie ihren drei Kindern die alten "Alias"-Folgen zeigt, warum sie sich dabei schämt und welche Szene aus dem Coming-of-Age-Film "Love, Simon" sie bis heute zuverlässig zu Tränen rührt.

Besonders eindringlich erinnert sich Jennifer an "Dallas Buyers Club", für den Matthew und Jared extrem abnahmen, um zwei an HIV/AIDS erkrankte Männer glaubhaft darzustellen. "Es erinnert mich daran, wie sehr ich es gehasst habe, Matthew und Jared auszehren zu sehen", sagt sie im Gespräch. Die beiden Co-Stars hätten teilweise nur noch wie ein "Geist" gewirkt, Jennifer habe sogar manchmal vor dem Trailer gewartet, falls Jared beim Hinuntergehen der Stufen schwach werden könnte. Er sei nach der Arbeit zu Whole Foods gefahren, um dort nur an Brokkoli zu riechen. "Das war ein schmerzhafter Film, an dem man arbeiten musste", fasst sie den Dreh zusammen. Beim Ansehen ihrer Szenen als Ärztin denkt sie auch an Regisseur Jean-Marc Vallée, dessen Tod sie noch immer beschäftigt.

In "Love, Simon" spielte Jennifer die Mutter eines schwulen Teenagers, der sich ihr gegenüber outet. Immer wieder sprechen sie Menschen heimlich auf diese Szene an. "Es sind immer die Flugbegleiter, die mir einen Zettel auf einer Serviette zustecken, oder Menschen, die zu mir sagen: 'Hey, ich muss dir sagen, dass diese Szene und dieser Film meiner Mutter und mir geholfen haben, dieses Gespräch zu führen'", berichtet sie. Jennifer und ihr Ex-Mann Ben Affleck (53) haben drei gemeinsame Kinder. Die Schauspielerin und Ben waren von 2005 bis zu ihrer Scheidung miteinander verheiratet. Getraut wurden sie damals von niemand Geringerem als Victor Garber (77), den Jennifer aus ihrer Zeit bei "Alias" kennt – und der heute der Taufpate ihrer ältesten Tochter Violet (20) ist. "Ich fühle mich ein bisschen wie seine echte Tochter, und er ist für mich eine echte Vaterfigur", schwärmt sie über ihn.

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Getty Images Jennifer Garner bei Apples "The Last Thing He Told Me" Season-Two-Tastemaker-Event in West Hollywood, 12. Februar 2026

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Getty Images Jennifer Garner, April 2024

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Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck bei der Oscar-Verleihung 2013