Erster Auftritt nach Heirat: Taylor Swift strahlt mit Travis

Nur eine Woche nach ihrer spektakulären Hochzeit im Madison Square Garden in New York haben Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt als Ehepaar absolviert. Fotos, die TMZ vorliegen, zeigen das frischvermählte Paar am Freitag bei der Hochzeit von Travis' ehemaligem Teamkollegen JuJu Smith-Schuster und seiner Frau Laura Kruk. Taylor erschien in einem trägerlosen, bodenlangen Kleid mit Blumenbrokatmuster und ihrem charakteristischen roten Lippenstift, während Travis einen klassischen Anzug mit Krawatte trug. Während der Feier saßen die beiden Seite an Seite mit Patrick Mahomes (30) und seiner Frau Brittany Mahomes.

Zuvor waren bereits zahlreiche Details aus der eigenen Hochzeit des Paares an die Öffentlichkeit gedrungen. Adam Aron, CEO von AMC Theaters, hatte in einem inzwischen gelöschten Post, den Fox News Digital einsehen konnte, ausführlich über die Trauung geschwärmt. Er beschrieb, wie ein Teil des Madison Square Garden mit Pfirsich- und Weißtönen sowie einem Gartenthema dekoriert worden war: "Böden, Wände, Decken – alles war in Pfirsich und Weiß drapiert." Ein Bereich sei so gestaltet worden, "dass er einem üppigen Landsitz im Freien glich – mit echten Blumen und künstlichen Bäumen". Rund 1.000 Gäste sollen anwesend gewesen sein, doch laut Adam habe sich alles "intim und klein angefühlt". Über die Trauung selbst hielt er fest: "Die Gelübde waren lang, unterhaltsam, persönlich, charmant, emotional und rührend."

Laut einer Sprecherin des Paares trugen beide Outfits von Christian Dior Haute Couture, die Schuhe waren maßgefertigte Kreationen von Christian Louboutin. Taylors Brautlook wurde zudem mit Schmuck von Cartier abgerundet. Statt einer traditionellen Hochzeitsgesellschaft mit Brautjungfern und Trauzeugen wählte das Paar eine etwas andere Lösung: Taylors Bruder Austin Swift übernahm die Rolle des Man of Honor, während Jason Kelce (38), Travis' Bruder, als Trauzeuge fungierte. Die vier Töchter von Jason und seiner Frau Kylie sollen als Blumenmädchen durch den Mittelgang gelaufen sein.

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Instagram / killatrav Travis Kelce und Taylor Swift, Juli 2025

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Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025