Wirklich 54? Sofia Vergara begeistert im roten Bikini

Sofia Vergara (54) hat ihren 54. Geburtstag am 10. Juli mit einem Urlaub in Italien gefeiert – und mit einem Foto, das ihre Fans begeistert. Die Schauspielerin postete auf Instagram einen Schnappschuss von sich in einem knallroten Bikini, auf einem Boot sitzend, mit der malerischen Küste Italiens im Hintergrund. Auf dem Bild zeigt sie ihre beeindruckende Figur und eine strahlende Erscheinung, die kaum auf ihr Alter schließen lässt. Gefeiert hat sie ihren Geburtstag nicht allein: Ihr Sohn Manolo sowie enge Freunde waren an ihrer Seite.

Zu dem Bild schrieb die Schauspielerin: "Es war der beste Geburtstag aller Zeiten!!! Und vielen Dank an Italien für meine 300 Kuchen! 54 ist eine gute Zahl!!!!" Dass sie für ihr Alter so gut aussieht, ist kein Zufall – Sofia sprach schon vor Jahren offen darüber, wie sie ihren Körper fit hält. Dem Magazin Shape verriet sie 2014 ihr Fitnessmotto: "Wenn ich mich mal gehen lasse, trainiere ich am nächsten Tag etwas härter. Mein Trainingsmotto ist wirklich simpel: Kein Schmerz, kein Kuchen!" Gegenüber Associated Press betonte sie außerdem, dass sie nie geraucht habe und Alkohol nur in Maßen genieße. "Und ich bin ziemlich verantwortungsbewusst, was gutes Schlafen und zu viele Partys angeht", so die gebürtige Kolumbianerin. Nur beim Zucker hapert es laut eigener Aussage: "Meine schlimme, schlimme Sache, die ich wirklich nicht kontrollieren konnte, ist das Zuckeressen."

Sofia Vergara erlangte in den USA als Gloria in der Erfolgsserie "Modern Family" Starruhm, die von 2009 bis 2020 lief. Zuletzt war sie in der Netflix-Serie "Griselda" zu sehen. Die Schauspielerin war zweimal verheiratet – zunächst mit Joe Gonzalez, dem Vater ihres Sohnes Manolo, und später mit Schauspieler Joe Manganiello (49), von dem sie sich 2023 trennte. Kurz vor ihrem Geburtstagsurlaub war sie noch auf der jährlichen Sommerparty von Geschäftsmann Michael Rubin in den Hamptons zu sehen, zu der auch Stars wie Alicia Keys (45) und Jay-Z (56) gekommen waren.

Anzeige Anzeige

Imago Sofia Vergara bei den Finale-Ergebnissen von "America’s Got Talent" im Hotel Dena in Pasadena, 2025

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/DapmlFnspW0/ Sofia Vergara postet Bikini-Foto zu ihrem Geburtstag bei Instagram

Anzeige Anzeige

Michael Kovac / Getty Images Jay-Z und Alicia Keys

Anzeige