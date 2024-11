Daisy und Joseph Doppelgänger? Paul Mescal bestätigt Theorie

Paul Mescal (28) hat sich zu einer amüsanten Fan-Theorie geäußert, die besagt, dass Daisy Edgar-Jones (26) und Joseph Quinn (30) Doppelgänger seien. Damit kommentierte der Schauspieler die jüngsten Diskussionen im Internet, in denen Fans die verblüffende Ähnlichkeit in den Gesichtszügen der beiden Schauspieler hervorhoben. Paul, der mit Daisy in der Serie "Normal People" und mit Joseph im Film "Gladiator II" zusammengearbeitet hat, bestätigte in einem Interview mit dem Magazin Marie Claire Australia, dass er schon lange einige visuelle Übereinstimmungen zwischen seinen beiden Co-Stars bemerkt habe.

Paul erklärte weiter, dass Joseph die Ähnlichkeit jedoch nicht so deutlich sehe. "Wir haben neulich in einem Interview darüber gesprochen, und er war nicht überzeugt", erzählte er und fuhr fort: "Ich freue mich, dass das Internet meine Meinung teilt, dass sie sich ähnlich sehen." Auch Daisy hat die lustigen Vergleiche bereits kommentiert und zugegeben, dass sie oft darauf angesprochen wird. "Menschen sagen mir, dass ich wie eine weibliche Version von Joseph Quinn aussehe. Ich sehe es", sagte sie in einem Interview mit dem Filmkorrespondent Josh Horowitz. In den sozialen Medien häufen sich die Kommentare von Fans, die über die verblüffende Ähnlichkeit der beiden Schauspieler scherzen und vorschlagen, dass sie in einem zukünftigen Film Geschwister spielen sollten.

Die Fans haben sogar humorvoll spekuliert, dass Paul in seinen Filmverträgen festlegt, mindestens ein Co-Star müsse Daisy ähneln. Paul, der in "Gladiator II" die Hauptrolle des Lucius übernimmt, scherzte selbst darüber und meinte, er wäre glücklich, erneut mit seiner besten Freundin Daisy zusammenzuarbeiten, falls sie Josephs Schwester in der Fortsetzung spielt. Daisy ist bekannt aus Serien wie "Normal People", während Joseph in "Stranger Things" mitwirkte und derzeit Doja Cat (29), eine amerikanische Sängerin und Rapperin, daten soll. Beide haben in der Filmwelt bereits große Erfolge gefeiert. Ihre vermeintliche Ähnlichkeit sorgt nun für Gesprächsstoff und zeigt, wie aufmerksam die Fans auf Details achten.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Joseph Quinn und Daisy Edgar-Jones

Getty Images Paul Mescal und Daisy Edgar-Jones auf der Met Gala 2022 in New York City

