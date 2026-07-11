Wie der Papa: Boris Becker postet süßes Foto seiner Tochter

Kurz vor dem Finale der Damen in Wimbledon sorgt Tennislegende Boris Becker (58) mit privaten Einblicken für Aufsehen. Der dreifache Wimbledon-Champion teilte auf Instagram mehrere Bilder seiner kleinen Tochter Zoë Vittoria, die noch keine acht Monate alt ist. Auf den Aufnahmen sitzt das Baby mitten im Wohnzimmer auf dem Boden und hält dabei ganz fest einen Tennisschläger in den Händchen. Der stolze Papa ist auf einigen der Fotos im Hintergrund zu erkennen und beobachtet seinen Nachwuchs sichtlich amüsiert. Zu den Bildern schrieb Boris augenzwinkernd: "Jemand macht sich bereit für das Damenfinale." Dazu setzte er ein passendes Tennis-Emoji und verlinkte den offiziellen Account des Turniers.

Die Fotos zeigen, wie selbstverständlich Zoë mit dem Schläger umgeht: Sie hält das Racket mit beiden Händen, scheint die Form neugierig zu erkunden und schwingt es vorsichtig vor sich her, als würde sie das Zubehör ihres berühmten Papas genauer testen wollen. Die Reaktionen auf den Post ließen nicht lange auf sich warten. Zahlreiche Follower des 58-Jährigen zeigten sich hingerissen von dem Anblick des kleinen Mädchens im rosafarbenen Strampler. In den Kommentarspalten häuften sich Komplimente, viele bezeichneten die Szene schlicht als bezaubernd. Unzählige Nutzerinnen und Nutzer beschränkten sich auch einfach auf Herz-Emojis oder andere Symbole der Begeisterung. Der Post fügt sich damit in eine Reihe von Momenten ein, in denen Boris seine Fans regelmäßig an kleinen Ausschnitten aus seinem Familienleben teilhaben lässt.

Zoë Vittoria, die mit ihrem blonden Haar schon optisch an ihren berühmten Papa erinnert, kam im November 2025 zur Welt und ist damit das jüngste von Boris' fünf Kindern. Bereits kurz nach ihrer Geburt teilte Boris immer wieder herzliche Familienmomente auf Instagram – darunter auch Schnappschüsse aus dem heimischen Wohnzimmer, auf denen er gemeinsam mit seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro (36) und der kleinen Zoë zu sehen ist. "Am Ende sind es nicht die großen Bühnen, die bleiben ... sondern die Menschen und Momente, die einem wirklich etwas bedeuten", schrieb er zu dem emotionalen Beitrag.

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Instagram / borisbeckerofficial Zoë Vittoria, Tochter von Boris Becker

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Instagram / borisbeckerofficial Zoë Vittoria mit einem Tennisschläger

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Instagram / borisbeckerofficial Instagram Post von Boris Becker mit seiner Frau Lilian und Tochter Zoë im heimischen Wohnzimmer.