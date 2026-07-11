"Die Bachelors"-Gewinnerin Vivi spricht über Streits mit Tim

Vivien Grabarits Lorenzo und Tim Reitz sind das Traumpaar aus der Kuppelshow Die Bachelors: Am Ende der Staffel bekam sie seine letzte Rose – und auch nach dem Finale sind die beiden noch glücklich zusammen. Doch die Zeit der Ausstrahlung war für Vivi alles andere als einfach. Im RTL-Podcast öffnete sie sich jetzt darüber, wie es sich angefühlt hat, dabei zuzuschauen, wie ihr Tim andere Frauen datet und küsst. "Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das war einfach. Gerade so die ersten Situationen waren schon schwierig anzuschauen", gestand die 28-Jährige. Mit der Zeit sei es aber leichter geworden: "Gegen Ende hin wurde es dann besser. Also ich bin dann so ein bisschen abgehärtet."

Dass sie die Folgen nicht allein verfolgen musste, hat geholfen. Tim habe oft im Homeoffice gearbeitet und sie keine einzige Episode solo geschaut, schwärmte Vivi im Podcast: "Man muss halt ganz klar dazu sagen, dass Tim so krass für mich da war, wie ich das hätte mir niemals besser ausmalen können. Er ist so der Typ Mensch, er lässt mich nie in einem unsicheren Gefühl oder in einem schlechten Gefühl." Auch in Streitsituationen zeige der 35-Jährige diese Fürsorge: "Selbst wenn wir mal streiten und er eigentlich sauer auf mich ist, ist auch schon vorgekommen, dass er mich dann wieder angerufen hat und gesagt hat: 'Ich ertrage das nicht. Ich will das jetzt klären mit dir.'" Er habe immer den Weg zu ihr auf sich genommen und sei so lange mit ihr ins Gespräch gegangen, bis kein schlechtes Gefühl mehr übrig geblieben sei.

Das Paar hat sich zuletzt auch auf Social Media gemeinsam seinen Fans präsentiert. Auf Instagram kündigten die beiden ein besonderes Projekt an, bei dem sie ihre Community an den vergangenen Monaten ihrer Beziehung teilhaben lassen wollen. Dass die Beziehung auf einem stabilen Fundament steht, zeigen auch die liebevollen Worte im Beitrag: "Diese Geschichte begann lange, bevor ihr sie sehen durftet. Und jetzt ist endlich der Tag da, auf den wir so lange gewartet haben."

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Vivien, Assistenz der Geschäftsleitung aus Weingarten

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Instagram / tim.rtz Tim Reitz und Vivien Grabarits Lorenzo, Juli 2026

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Instagram / tim.rtz Tim Reitz und Vivien Grabarits Lorenzo