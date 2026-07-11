Disney bringt Kult-Reihe "Cheetah Girls" wieder zurück

Fast 20 Jahre nach dem Ende der originalen Filmreihe holt Disney die "Cheetah Girls" zurück. Noch in diesem Monat starten die Dreharbeiten zu "The Cheetah Girls: Next Gen" – und zwar in Südafrika, berichtet das Portal filmstarts.de. Mit dabei: gleich mehrere Stars der Originalfilme. Raven-Symoné (40) und Adrienne Bailon-Houghton (42) schlüpfen erneut in ihre Kultrollen als Galleria und Chanel, und auch Sabrina Bryan (41), die in allen drei Originalfilmen Dorinda verkörperte, ist mit einem besonderen Auftritt wieder mit von der Partie. Dazu verstärkt One Tree Hill-Star Sophia Bush (44) den Cast in einer Nebenrolle.

Wie der Titel schon andeutet, soll "The Cheetah Girls: Next Gen" eine neue Generation in den Vordergrund rücken. Gallerias Tochter Faith und Chanels Schwester Dior – gespielt von Leah Jeffries, bekannt aus der "Percy Jackson"-Serie, und Carmen Sanchez – stehen diesmal im Mittelpunkt. Gemeinsam mit zwei Freundinnen und den beiden Original-Cheetah-Girls reisen sie nach Afrika, wo sie in einem Wildtier-Reservat helfen und den alten Cheetah-Spirit wiederentdecken. Hinter der Kamera sitzt Regisseur Bille Woodruff, der zuletzt Episoden für erfolgreiche Serien wie "Bridgerton", Grey's Anatomy und "Yellowjackets" inszenierte und sich zudem als einer der bekanntesten Musikvideo-Regisseure einen Namen gemacht hat. Der Film soll laut filmstarts.de nicht nur auf dem Disney Channel, sondern auch auf Disney+ zu sehen sein.

Die "Cheetah Girls"-Reihe war in den 2000ern ein riesiger Erfolg: Bereits der erste Film aus dem Jahr 2003 lockte 6,5 Millionen Zuschauer zur Erstausstrahlung. Der zweite Teil übertraf das noch und knackte mit 8,1 Millionen Zuschauern den damaligen Rekord für die meistgesehene Disney-Channel-Premiere. Auch die Soundtracks der Filme wurden zu großen Hits. Mit "Cheetah Girls: One World" endete die Reihe 2008 vorerst – bis jetzt.

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Getty Images The Cheetah Girls treten beim Radio Disney Totally 10 Birthday Concert in Anaheim auf

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Getty Images Adrienne Bailon, Sabrina Bryan und Kiely Williams beim Start der neuen Disney-Channel-Season im Circo Price in Madrid, 2008

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Getty Images Sabrina Bryan, Kiely Williams und Adrienne Bailon bei der Premiere von "The Cheetah Girls One World" im El Capitan Theater in Hollywood

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