Prinz Harry sorgt mit ganzem Namen in Podcast für Lacher

Prinz Harry (41) hat in einem Podcast-Teaser für herzliche Lacher gesorgt. In einem Vorgeschmack auf eine kommende Folge des britischen Comedy-Podcasts "Joe Marler Will See You Now" bat Gastgeber Joe Marler den 41-Jährigen, sich vorzustellen – woraufhin Prinz Harry seinen vollen Namen auspackte: "Henry Charles Albert David, Duke of Sussex." Co-Host Jake Bhardwaj kommentierte trocken: "Das ist ein langer Name." Harry konterte schlagfertig mit einem gespielten: "Alright, 'Jake'" – zur großen Belustigung von Hosts und Crew. Der Auftritt fällt mitten in Harrys aktuelle Großbritannien-Reise, die ihn unter anderem nach London und Birmingham führt.

Die vollständige Podcast-Folge soll laut Joe Marler am Montag, dem 13. Juli, um 17 Uhr britischer Zeit erscheinen. Harry hält sich seit dem 6. Juli in Großbritannien auf und nimmt an einer Reihe von Wohltätigkeitsveranstaltungen teil, darunter der einjährige Countdown zu den Invictus Games 2027 in Birmingham. Ursprünglich hatten Harry und seine Frau Meghan Markle (44) geplant, gemeinsam mit ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) anzureisen. Wegen Sicherheitsbedenken blieben Meghan und die Kinder jedoch zunächst dem Londoner Teil der Reise fern. Berichten zufolge reisen sie nun doch nach Großbritannien, werden aber keine öffentlichen Termine wahrnehmen. Am Freitag, dem 10. Juli, bestätigte der Buckingham Palace, dass König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) Prinz Harry, Herzogin Meghan und die Kinder in Charles' privater Residenz, Highgrove House in Gloucestershire, empfangen haben.

Dass Prinz Harry seinen vollständigen royalen Namen öffentlich verwendet, ist eher ungewöhnlich. Der Royal ist es gewohnt, sich im Alltag deutlich zurückhaltender vorzustellen. Im Dezember 2025 etwa trat er beim St. Regis World Snow Polo Championship in Aspen schlicht als "Harry Wales" auf – ganz ohne royalen Titel. Wie eine Quelle Page Six berichtete: "Er war dort, um mit seinem besten Freund Nacho [Figueras] Polo zu spielen. Keine Titel, nur Spaß."

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Getty Images Prinz Harry zurück in London

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Getty Images Ein Paar trifft am Bondi Beach zu einem Termin mit Ersthelfer-Freiwilligen ein

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Instagram / meghan Prinzessin Lilibet und Prinz Archie