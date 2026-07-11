Liz' Comeback: Sarah Mangione ist endlich zurück bei GZSZ

Sarah Mangione (36) ist zurück im RTL-Kiez! Die Moderatorin und Schauspielerin schlüpft ab sofort wieder in die Rolle der Liz Schöler und mischt diesmal nicht nur den GZSZ-Ableger "Nihat – Alles auf Anfang", sondern die große Mutter-Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten auf. Liz kommt dabei nicht einfach so nach Berlin: Die Figur steckt in einer finanziellen Notlage und sucht bei ihrem Bruder Nihat Hilfe – womit sie ihn jedoch direkt selbst in die Bredouille bringt. Die Fans dürfen sich laut Sarah auf eine gereiftere, aber nach wie vor kämpferische Liz freuen, die im Kiez für Chaos, Humor und romantische Verwicklungen sorgen wird. "Ich bringe ordentlich Stimmung mit – im besten Sinne, weil ich gefühlt erst mal alles verchecke!", verriet Sarah gegenüber RTL.

Besonders beeindruckt hat Sarah das enorme Drehtempo bei der Daily Soap. Im Vergleich zu "Nihat – Alles auf Anfang", wo das Team fast anderthalb Monate Zeit für zehn Folgen hatte, ist das Pensum bei GZSZ deutlich straffer. "Hier beim großen GZSZ ist das schon zeittechnisch alles ein sehr knappes Höschen", beschreibt sie den Unterschied. Neben dem Tempo fiel ihr auch die schiere Größe des Sets auf – in den ersten Tagen habe sie sich vor allem damit beschäftigt, sich nicht zu verlaufen. Mit ihrem Serienbruder Timur Ülker (36), der die Rolle des Nihat spielt, versteht sie sich bestens. "Timur und ich haben uns schon damals beim Casting für 'Nihat' in den ersten Sekunden ins Herz geschlossen", erzählt sie. Privat seien beide "Knalltüten" und würden hinter der Kamera viel herumalbern.

Sarah ist einem breiten Publikum nicht nur durch ihre Serienrollen bekannt. Die gebürtige Kölnerin nahm 2022 an der RTL-Tanzshow Let's Dance teil, bei der sie gemeinsam mit Tanzpartner Vadim Garbuzov (39) knapp das Halbfinale verpasste. Seitdem hat sie ihre Schauspielkarriere weiter vorangetrieben – und darf sich nun über ihre bisher wohl größte Rolle freuen. Für die Zukunft hat Sarah jedenfalls klare Wünsche: "Selbstverständlich, dass die kleine Liz noch viele weitere Male den Kiez aufmischen darf", sagte sie gegenüber RTL. Und gerne würde sie irgendwann auch eine "richtig, richtig tiefböse, furchteinflößende miese Möpp" spielen.

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RTL Sarah Mangione, Schauspielerin

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RTL Timur Ülker (Nihat) und Sarah Mangione (Liz) bei "GZSZ"

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Getty Images Sarah Mangione, Vadim Garbuzov und Malika Dzumaev bei "Let's Dance" 2022