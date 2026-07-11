Frisch verheiratet: Taylor & Travis strahlen auf Hochzeit

Nur eine Woche nach ihrer eigenen Traumhochzeit sind Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) schon wieder als Hochzeitsgäste unterwegs. Am Freitag, dem 10. Juli, feierten die frischgebackenen Eheleute die Trauung von Travis' ehemaligem Teamkollegen JuJu Smith-Schuster und seiner Partnerin Laura Kruk – und das in strahlendem Glanz. Taylor zeigte sich dabei in einem schulterfreien rosafarbenen Brokatkleid mit ihrem typischen roten Lippenstift, Travis trug einen eleganten grauen Anzug. Händchenhaltend schritten die beiden zur Zeremonie. Die Feierlichkeiten fanden im Ritz-Carlton Laguna Niguel statt, einem mediterranen Luxushotel an einer Klippe mit Meerblick, rund zwei Stunden südlich von Los Angeles.

Das Paar hatte erst am 3. Juli im New Yorker Madison Square Garden geheiratet – vor rund 1.000 Gästen, darunter zahlreiche A-Promis. Trauzeugen waren Taylors Bruder Austin Swift als "Man of Honor" und Jason Kelce (38), der Bruder des Bräutigams. Getraut wurden sie von ihrem gemeinsamen Freund Adam Sandler (59). JuJu und Laura waren selbst Gäste auf Taylors und Travis' Hochzeit, wobei Laura für ein ungewolltes Gesprächsthema sorgte: Sie erschien in demselben Sau-Lee-Kleid wie Taylors langjährige beste Freundin Abigail Anderson – beide Frauen haben sich bisher nicht dazu geäußert. Nach den eigenen Feierlichkeiten war das Paar laut dem Magazin People für fünf Nächte in den Yellowstone Club in Montana gereist, bevor es Ende vergangener Woche diskret zurück nach Los Angeles flog.

Taylor hatte sich bereits kurz nach Beginn ihrer Beziehung mit Travis eng mit der gesamten Kelce-Familie angefreundet. Sein Bruder Jason berichtete einst, dass sie von seinen Töchtern schnell als "Auntie Tay" bezeichnet wurde. Auf dem Podcast "New Heights" der Kelce-Brüder erzählte Taylor im vergangenen Jahr, wie sie die Herzen von Jasons Mädchen erobert hat – nämlich mit selbst gebackenem Sourdough-Brot mit Streuseln. "Funfetti-Sauerteig, weil sie Streusel lieben. Wir tun Streusel in alles, wenn wir zusammen sind", verriet sie damals lachend. Jasons vier Töchter Wyatt, Elliotte, Bennett und Finnley traten bei der Hochzeit übrigens als Blumenmädchen auf.

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei Spiel 3 der Eastern Conference Finals in Cleveland, Mai 2026

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ActionPress / Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce in New York, November 2025