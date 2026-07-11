Josh Peck findet seine Söhne viel lustiger als sich selbst

Josh Peck (39) ist nicht nur als Schauspieler bekannt, sondern offenbar auch Vater von drei kleinen Comedians – zumindest sieht er das so. Im Interview mit dem Magazin OK! schwärmte der 39-Jährige von seinen drei Söhnen Max, Shai und Meyer und verriet, dass er sie für weit witziger hält als sich selbst. "Sie sind viel lustiger als ich, und das macht mich so glücklich", erklärte er. Dabei betonte er, dass seine Kinder ihren Humor ganz ohne Ambitionen auf eine Karriere einsetzen. Während sein ältester Sohn Max lieber der Klassenclown im Baseballdugout ist, erinnert ihn der dreijährige Shai bereits an sich selbst: "Er macht schon Witze, und ich so: 'Shai, was ist hier los? Sind wir in einem Sitcom-Autoren-Zimmer?'"

Die drei Jungs seien dabei jeder auf seine Art ein Erlebnis. "Mein Ältester ist sieben, mein Mittlerer ist drei und wunderbar emotional, süß und urkomisch, und der Einjährige ist einfach dabei", sagte Josh gegenüber OK!. Gemeinsam mit seiner Frau Paige O'Brien könne er sich vorstellen, es irgendwann noch mit einem Mädchen zu versuchen – wobei er das mit einem Augenzwinkern kommentierte: "Nur der Herr weiß es." Auch beruflich verfolgen die Jungs das Schaffen ihres Vaters mit Interesse – besonders freut Josh sich darauf, dass ein neues "Ice Age"-Projekt, an dem er beteiligt ist, demnächst erscheinen soll. Seinen Söhnen erzählt er nach Aufnahmen schon Witze aus dem Film: "Wenn sie lachen, denke ich: 'Wir haben einen guten Film.'"

Der Schauspieler, der schon als Jugendlicher durch Formate wie "The Amanda Show" und später "Drake & Josh" bekannt wurde, hatte erst vor Kurzem über seine frühen Nickelodeon-Gagen gesprochen und damit noch einmal an seine lange TV-Geschichte erinnert. Zuletzt zog er mit einer Rolle in der zweiten Staffel der Erfolgsserie "The Last of Us" viel Aufmerksamkeit auf sich – und schien selbst überrascht von der Reaktion: "Als die Folge ausgestrahlt wurde, sah ich plötzlich alle online reagieren und dachte: 'Oh ja, das ist wohl eine interessante Wendung für Leute, die mich kennen.'" Für ihn selbst steht trotz allem das Familienleben an erster Stelle: "Meine Familie bringt mich an den glücklichsten Ort in meinem Leben, und das Schöne daran ist, dass das nicht von meiner Karriere abhängt", so Josh.

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Imago Josh Peck bei der Eröffnungsfeier der FIFA-WM 2026 im SoFi Stadium in Los Angeles

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Instagram / shuapeck Josh Peck, Schauspieler, mit seiner Frau

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Getty Images Drake Bell und Josh Peck, April 2006

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