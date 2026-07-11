Streitsüchtig? Prinzessin Margaret war wohl miese Nachbarin

Prinzessin Margaret (†71) war nicht nur bekannt für ihren glamourösen Lebensstil und ihre Partys – sie war offenbar auch die Nachbarin, die man sich am wenigsten wünschte, berichtet Vanity Fair. Im Kensington Palace, wo sie ab 1963 in der geräumigen Wohnung 1A residierte, sorgte sie für reichlich Aufruhr. Schon bevor sie dort einzog, hatte sie sich mit ihrer Renovierung eine Feindin gemacht: Ihre elegante Tante Prinzessin Marina wurde durch den endlosen Baulärm in den Wahnsinn getrieben. Aber das war nur der Anfang. In der Wohnung angekommen, scheute die Prinzessin sich nicht, auch bei offenem Fenster lautstark zu fluchen – so laut, dass es die gesamte Nachbarschaft mitbekam. "Sie kreischte die furchtbarsten Dinge", zitiert Autor Tom Quinn in seinem Buch "Kensington Palace: An Intimate History" einen Insider.

Auch Palastmitarbeiter blieben laut Vanity Fair von Margarets Zorn nicht verschont. Sir Alan Lascelles, einst Privatsekretär von Königin Elizabeth II. (†96), hatte einst dazu beigetragen, Margarets Heirat mit Gruppenkapitän Peter Townsend zu verhindern – und das vergab sie ihm nie. Laut Quinn spuckte sie auf den Boden, sobald sie ihn erblickte, und soll ihrem Chauffeur sogar befohlen haben, ihn zu überfahren. Doch nicht nur Menschen bekamen ihren Ärger zu spüren: Die Katzen von Prinz und Prinzessin Michael von Kent (81) wurden zur Zielscheibe ihrer Wasserschlacht im Garten, wie Lady Anne Glenconner in ihrem Buch "Lady in Waiting" beschreibt. Und auch harmlose Parkspaziergänger, die Eichhörnchen fütterten, bekamen Margarets Regenschirm zu spüren.

Prinzessin Diana (†36), die ab 1981 ebenfalls im Kensington Palace wohnte, bezeichnete sie zwar zunächst liebevoll als "Margo" – doch nach Dianas Enthüllungsinterview mit der BBC-Sendung "Panorama" 1995 und dem Buch "Diana, Her True Story" schwor Margaret, nie wieder mit ihr zu sprechen. Selbst nach Dianas Tod 1997 blieb sie unversöhnlich und protestierte gegen eine geplante Statue der Verstorbenen vor dem Palast mit den Worten: "Diese Frau kommt mir nicht vor mein Schlafzimmerfenster."

Heute ist es deutlich ruhiger in Margarets ehemaligem Zuhause. Die Wohnung 1A ist mittlerweile der offizielle Londoner Wohnsitz von Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44). Ein neuer Nachbarschaftsstreit wäre beinahe entstanden, als nach der Hochzeit von Prinz Harry (41) und Meghan Markle (44) im Jahr 2018 zunächst geplant war, dass das Sussex-Paar nebenan einziehen sollte. Doch daraus wurde nichts: Harry und Meghan zogen zunächst nach Frogmore Cottage auf dem Gelände von Windsor – und schließlich nach Kalifornien. Dort ziehen sie inzwischen ihre Kinder Archie und Lilibet groß, denen eine Royal-Expertin zuletzt sogar eine rebellische Zukunft prophezeite. Das Verhältnis zwischen den beiden Paaren gilt als zerrüttet.

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AFP/Getty Images Prinzessin Margaret

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Getty Images Prinzessin Margaret im Juni 1964

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ActionPress Prinzessin Diana in Saudi Arabien, 1986

Getty Images Ein Paar trifft am Bondi Beach zu einem Termin mit Ersthelfer-Freiwilligen ein