Darum sind Tom Hanks und Rita Wilson Hollywoods Traumpaar

Tom Hanks (70) und Rita Wilson (69) gehören seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Paaren Hollywoods – und das aus gutem Grund. Seit fast 40 Jahren sind die beiden verheiratet, und der Schauspieler macht aus seiner Bewunderung für seine Frau kein Geheimnis. "Ich bin ein Glückspilz", sagte er gegenüber E! News. "Sie hätte es besser haben können." Dass er das ernst meint, zeigt auch seine Beschreibung der Ehe: Er nennt Rita den eigentlichen Star dieser Geschichte. Und die Schauspielerin schwärmte ihrerseits gegenüber dem Magazin People davon, wie aufmerksam ihr Mann im Alltag ist: "Er gibt mir immer Rücken- und Fußmassagen. Er ist einfach toll."

Besonders deutlich wurde ihre enge Verbindung, als Rita 2015 eine Brustkrebsdiagnose öffentlich machte und sich einer beidseitigen Mastektomie unterzog. Tom wich in dieser Zeit nicht von ihrer Seite. Die beiden zogen sich in ihr Zuhause in Malibu zurück. Gegenüber The Mirror sprach Tom ehrfürchtig über seinen Respekt vor ihr: "Alles, was ich tun kann, ist, mich vor dem Mut meiner Frau zu verneigen." Auch bei der Verleihung des Cecil B. DeMille Awards der Golden Globes im Jahr 2020 wurde er emotional und würdigte Rita als jemanden, der ihm gezeigt habe, was Liebe bedeutet.

Tom wurde am 9. Juli 70 Jahre alt – und gab anlässlich der Premiere von "Toy Story 5" im Juni noch einmal einen seiner typisch humorvollen Ehentipps zum Besten. Auf die Frage, was er dem damals frisch verlobten Paar Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) mit auf den Weg geben würde, antwortete er gegenüber E! News: "Der Mann muss sonntags die Waffeln machen." Tom und Rita lernten sich 1985 am Filmset der Komödie "Volunteers" kennen und heirateten am 30. April 1988. Gemeinsam haben sie zwei Söhne: Chet Hanks (35) und Truman Hanks (30).

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Getty Images Tom Hanks und Rita Wilson im April 2024

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Instagram / ritawilson Tom Hanks und Rita Wilson, Hollywood-Paar

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Instagram / ritawilson Rita Wilson und ihr Gatte Tom Hanks