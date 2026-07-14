Hausfriedensbruch-Vorwurf gegen Sunny Hostins Harvard-Sohn

Für Sunny Hostin und ihren Sohn Gabriel gibt es derzeit Ärger mit der Justiz. Wie TMZ berichtet, wurde der junge Mann am 16. Juni in New York City wegen Hausfriedensbruchs auf dem Bereich eines aktiven Eisenbahngleises angezeigt. Festgenommen wurde er dabei nicht – es handelte sich lediglich um eine Ordnungswidrigkeit. Besonders brisant an dem Fall: Die bekannte Moderatorin der Talkshow "The View" tritt selbst als Anwältin ihres Sohnes auf.

In einem Schreiben an die Staatsanwaltschaft schilderte Sunny den Vorfall als Missverständnis. Sie erklärte laut TMZ, Gabriel habe in der Gegend trainiert und dabei eine Schottersteigung entdeckt, die sich aus seiner Sicht für Bergläufe geeignet habe. Am Eingang habe ein Tor offen gestanden, zudem sei kein sichtbares Verbotsschild angebracht gewesen. Deshalb habe er angenommen, dass das Gelände frei zugänglich sei. Als ein Polizist ihn ansprach, habe Gabriel seine Mutter sofort kontaktiert. In ihrem Brief bezeichnete die TV-Bekanntheit den Vorfall als "ehrlichen Fehler" und bat darum, das Verfahren fallen zu lassen. Zudem schreibt sie: "Mein Mandant ist ein Harvard-Absolvent des Jahrgangs 2025 ohne Vorstrafen oder frühere Berührungspunkte mit dem Strafjustizsystem."

Sunny Hostin ist nicht nur als Moderatorin bekannt, sondern verfügt auch über eine juristische Vergangenheit. Vor ihrer TV-Karriere arbeitete sie als Bundesstaatsanwältin. Dieses Wissen kommt ihr nun bei der Verteidigung ihres Sohnes zugute. Ob der Brief der Mutter und Juristin bei der Staatsanwaltschaft auf offene Ohren stößt, wird sich am 31. Juli zeigen, wenn Gabriel in New York vor Gericht erscheinen soll. Auch Whoopi Goldberg (70) trat schon einmal als Verteidigerin vor Gericht an.

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