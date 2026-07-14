Victoria-Tag: So feiert Schwedens Kronprinzessin heute

Heute ist Victoriatag in Schweden – und Prinzessin Victoria feiert ihren 49. Geburtstag auf Öland, wo die Königsfamilie traditionell ihre Sommerresidenz hat. Schon zur Mittagsstunde donnern von fünf Standorten in ganz Schweden 21 Salutschüsse als Zeichen des Ehrentags, der gleichzeitig offizieller Flaggen- und Saluttag ist. Am Nachmittag steht laut einem Instagram-Post des Königshauses zunächst ein herzlicher Moment vor Schloss Solliden an: Um 15:50 Uhr empfängt Victoria dort die Glückwünsche ihrer Landsleute. Wenig später bricht die Kronprinzessin gemeinsam mit ihrer Familie zur Kutschfahrt durch die Stadt Borgholm auf. Den krönenden Abschluss bildet das große Victoria-Konzert bei der Burgruine Borgholms Slott, bei dem Victoria der Skilangläuferin Frida Karlsson den Victoria-Preis überreicht. Der schwedische Fernsehsender SVT überträgt das Konzert und sammelt dabei Spenden für den Kronprinzessin-Victoria-Fonds der Organisation Radiohjälpen.

Die Idee zum Victoriatag hat eine charmante Geschichte: Sie entstand einst in einer Kneipenrunde, an der König Carl Gustaf (80) selbst teilnahm. Der frühere Djurgarden-Fußballspieler Kay Wiestaal hatte damals den Plan, den Geburtstag der Kronprinzessin groß zu feiern und gleichzeitig den tüchtigsten Sportler Schwedens mit einem Preis auszuzeichnen. Dem König gefiel die Idee sofort, und das Victoriafest nahm Gestalt an. Ursprünglich hatte Wiestaal das Fest in Kalmar ansiedeln wollen, doch letztlich fand es seinen festen Platz in Borgholm – und der dortige Sportverein richtet es nun seit über 40 Jahren erfolgreich aus. Wiestaal, der im November 2020 im Alter von 80 Jahren an den Folgen einer Coronavirus-Infektion starb, behielt den genauen Namen der Kneipe stets für sich.

Seit 1996 treten beim Victoria-Konzert besonders bekannte schwedische Künstler auf – darunter regelmäßig Gewinner des Melodifestivalen, des schwedischen ESC-Vorentscheids. Das Fest hat sich über die Jahrzehnte zu einem festen Bestandteil des schwedischen Royals-Kalenders entwickelt. Zuletzt machte Victoria (49) auch abseits royaler Festivitäten auf sich aufmerksam: Kurz vor dem WM-Viertelfinale zwischen Norwegen und England rief sie Kronprinz Haakon (52) an, um ihm für das Spiel die Daumen zu drücken und seiner Mannschaft zu den starken WM-Leistungen zu gratulieren. Das schwedische Königshaus machte den Anruf öffentlich.

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Getty Images Kronprinzessin Victoria von Schweden beim Nobelbankett 2025 im Stockholmer Rathaus

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Imago König Carl Gustaf, Prinz Daniel, Kronprinzessin Victoria, Prinz Oscar und Prinzessin Estelle beim Geburtstagskonzert in Borgholm am 14.07.2025

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Imago Kronprinzessin Victoria, Prinz Daniel und Prinzessin Estelle beim Galadinner zum 80. Geburtstag von König Carl Gustaf in Stockholm