Sam Neill kämpfte vor seinem Tod mit einer Lungenentzündung

Am Montag hat die Welt eine Schauspiellegende verloren: Sam Neill (†78) ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Wie seine Familie in einem Statement auf seinem Social-Media-Account mitteilte, war der Jurassic Park-Star in seinen letzten Stunden von seinen engsten Angehörigen umgeben. Seine Ex-Freundin, die Politikjournalistin Laura Tingle, sprach im ABC Radio Sydney über die letzten Wochen des Schauspielers. Demnach hatte Sam rund zwei Wochen lang mit einer Lungenentzündung zu kämpfen. "Er war in den vergangenen zwei Wochen ziemlich krank. Alle, die ihn liebten, haben ihm aus der Nähe und aus der Ferne die Daumen gedrückt. Aber ich glaube, es war am Ende einfach zu viel, um sich noch einmal davon zu erholen", erklärte sie.

Laura Tingle erklärte außerdem, dass Sam Neill eine intensive Chemo- und Immuntherapie hinter sich hatte. Zwar habe er den Blutkrebs besiegt, sein Immunsystem sei dadurch jedoch stark geschwächt gewesen. "Sein armer, alter Körper war einfach ein bisschen erschöpft", so die Journalistin. Auch Sams Freundin und Schauspielkollegin Rima Te Wiata, die mit Neill in "Hunt for the Wilderpeople" vor der Kamera stand, vermutet, dass ihn die erneute Erkrankung frustriert habe. Gegenüber der Daily Mail sagte sie: "Es ist wirklich zum Kotzen. Wie er einmal in der Presse sagte: Er hatte keine Angst vor dem Tod, aber er hätte sich geärgert." Nach überstandener Krebserkrankung sei eine Lungenentzündung wohl das Letzte gewesen, womit er gerechnet habe.

Sam hatte seine Blutkrebs-Erkrankung 2023 öffentlich gemacht. Nach einer CAR-T-Zell-Therapie verkündete er im April dieses Jahres, den Krebs endgültig besiegt zu haben. Auch seine Familie bestätigte in ihrem Abschiedsstatement auf Instagram, dass er bis zuletzt krebsfrei geblieben sei: "Der Verlust kam plötzlich und unerwartet, wurde jedoch durch die Tatsache getröstet, dass Sam krebsfrei blieb." Die Beziehung mit Laura Tingle, die von 2018 bis 2021 andauerte, endete offenbar im Guten – auch nach der Trennung blieben die beiden eng verbunden. Nach Neills Tod verabschiedete sich die Journalistin im Netz mit einer bewegenden Hommage aus gemeinsamen Fotos und Videos. Zum Schluss bat die Familie darum, ihre Privatsphäre während der Trauerzeit zu respektieren.

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Getty Images Sam Neill, Schauspieler

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Instagram / laura.tingle Laura Tingle und Sam Neill

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